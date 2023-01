Il dragaggio del porto canale a pieno regime

Al porto canale di Cesenatico entrano nel vivo i lavori di dragaggio, che oggi sono più che mai indispensabili per garantire la sicurezza e la navigabilità del corso d’acqua sul quale navigano 80 pescherecci e 400 barche da diporto, oltre alle imbarcazioni di passaggio e delle forze dell’ordine e di soccorso. I lavori interesseranno il tratto che va dall’imboccatura del porto fino a piazza Ciceruacchio, dove sarà ripristinata una profondità dai 3 ai 3,5 metri, asportando i fanghi e la sabbia depositata sul fondale. Il pontone Amedeo da metà ottobre ad oggi ha lavorato praticamente senza sosta ad eccezione dei giorni festivi e l’organizzazione del porto, grazie soprattutto alla collaborazione fra Comune, Ufficio circondariale marittimo e Cooperativa Casa del Pescatore, ha consentito di eseguire questi importanti lavori, creando pochi disagi alle imbarcazioni.

La commessa è stata affidata a due ditte specializzate e conosciute, la Ecotec Rimini e La Dragaggi di Venezia, che si sono aggiudicate l’appalto da 1 milione e 100mila euro, di cui 954mila euro di interventi veri e propri, sui quali il raggruppamento temporaneo delle due imprese ha offerto un ribasso del 6 per cento. Ricordiamo che l’appalto era già stato affidato un anno fa e l’inizio lavori era previsto tra aprile e maggio scorsi, tuttavia una circolare inviata lo scorso marzo dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità, aveva disposto nuove specifiche e certificazioni sui natanti da impiegare per poter eseguire i lavori. Complessivamente il volume dei fanghi che si prevede di rimuovere è di circa 5.100 metri cubi. Di questi oltre 2mila metri cubi, pescati all’imboccatura del porto, sono costituiti prevalentemente da sabbia depositata e quindi possono essere smaltiti in alto mare, in zone individuate da parte degli enti e comunicati all’autorità marittima. Poco meno di 3mila metri cubi, per la precisione 2.865, sono in vece costituiti da melma e fanghi, presenti nella parte più interna del porto, contengono più sostanza organica, metalli pesanti e altro materiale potenzialmente nocivo ad alte concentrazioni, per cui è necessario caricare il materiale su dei camion, proteggerlo con delle coperture adeguate e trasferirlo nella discarica di un consorzio a Verona, dotato di tutte le tecnologie per smaltire i rifiuti speciali.

I lavori dovrebbero essere terminati entro un mese. Questo si auspica sia il primo di diversi interventi, perchè occorre dragare anche il tratto del porto canale compreso fra piazza Ciceruacchio e il ponte di via Mazzini dove c’è la maggior parte di barche ormeggiate, e quello tra il ponte di via Mazzini e il ’Ponte del Gatto’ dove è presente la sezione galleggiante del Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani