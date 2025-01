Il duo Abbondanza e Di Luzio questa sera al Jazzamore

Questa sera dalle 20 musica live al Jazzamore di Via Cesenatico. Protagonisti la voce di Alessandra Abbondanza accompagnata dalla chitarra di Luca di Luzio: il duo presenta un repertorio basato sulla tradizione afroamericana, una miscela di jazz, blues, soul, funky. La proposta musicale è caratterizzata da storie di jazz che ripercorrono i classici dei grandi del ‘900 come Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin, Richard Rodgers, reinterpretati da sonorità moderne. Il virtuosismo viene abbandonato per dare spazio alla musica, alle vibrazioni e all’interpretazione. Il rispetto per la tradizione si sposa con la modernità, grazie all’uso di effettistica, loop station e vocal percussion. La cantante interpreta il repertorio con raffinata semplicità, regalando una nuova veste ai grandi classici. La voce di Alessandra dialoga costantemente con la chitarra di Luca di Luzio, musicista che ha fatto del comping il suo riconoscibile marchio stilistico. La voce si adagia su una solida struttura portante, fatta da un walking bass preciso, ritmi sincopati e scelte armoniche mai banali. Luca di Luzio pensa alla chitarra come ad un’orchestra, creando intrecci tra linea di basso, ritmo e voicing pianistici. Prenotazioni allo 05471796794.