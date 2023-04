Il Duo Bucolico in concerto stasera in piazza Malatestiana

A Longiano questa sera sbarca in piazza Malatestiana, l’arena della Falegnameria Cocktail Bar, il Duo Bucolico per un concerto perfettamente bilanciato tra ironia, surreale e il messaggio serio.

L’ingresso è gratuito. Si inizia alle 17.30 con il dj set e, a seguire, la musica del Duo Bucolico dalle 18.30. Saranno inoltre presenti diversi food truck per la cena con varie postazioni bar e cassa per offrire un servizio ottimale. Non si accettano prenotazioni e saranno presenti tavoli e sedie a volontà che saranno occupati in ordine di arrivo. Per informazioni: 0547665676