Il Duo Opez in concerto all’alba Risveglio con Tarantino e Twin Peaks

Domenica al sorgere del sole si tiene un appuntamento della rassegna dei Concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico, organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con la Cooperativa stabilimenti balneari e la direzione artistica di Alberto Antolini. Alle 6 del mattino, il Duo Opez terrà un concerto nella spiaggia libera di Zona Cesarini, a Villamarina, dove sul palco si esibiranno Massi Amadori alla chitarra e Francesco Giampaoli al contrabbasso, due musicisti specializzati nella cosiddetta cinedelica, quella tanto cara al cinema, sia pulp che western. Il concerto degli Opez è un gioco di sguardi tra Sergio Leone e Tarantino che si estrapola come fosse colonna sonora, senza dimenticare il Badalamenti di Twin Peaks a segnare le desolazioni dell’anima, città abbandonate allo scorrere dei giorni intese come punto di non ritorno. È un mondo fatto di lampadine fulminate, giradischi stonati, lunghe ombre scure e un eterno tramonto. Un suono di legno e di corde, fatto di vento caldo, polvere e silenzio.

Il primo successo il duo lo ha avuto all’esordio, con "Dead Dance", il primo disco uscito a giugno 2015 per l’etichetta discografica tedesca Agogo Records. Il suono di "Dead Dance" colpisce la critica ed è al centro di recensioni a livello internazionale. Nell’anno successivo la stagione artistica degli Opez è stata premiata con un altro grande riconoscimento dalla casa di moda Miu Miu (Prada), che ha scelto il brano "Carlos Primero" per il trailer pubblicitario della campagna mondiale Scenique Eyewear. Sulla piattaforma Spotify crescono velocemente i numeri arrivando a registrare milioni di ascolti, che hanno decretato i successi del duo. Dopo diverse collaborazioni e tour promozionali, il Duo Opez quest’anno è tornato in studio di registrazione per il nuovo album, prodotto sempre dalla etichetta tedesca, che verrà presentato il prossimo inverno.

Giacomo Mascellani