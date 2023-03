Il Fai svela la bellezza nascosta Visite a quattro luoghi imperdibili

di Annamaria Senni

Un weekend pieno di imperdibili sorprese si apre oggi con le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per la 31esima edizione della manifestazione del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano Ets) sarà data l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura con visite in oltre 750 luoghi di 400 città italiane. Tra questi non mancherà la riscoperta di luoghi cesenati. Le aperture curate dalla Delegazione Fai di Cesena saranno 4, a Cesena, Mercato Saraceno, Longiano e Savignano sul Rubicone, e coinvolgeranno tre istituti superiori e un centinaio tra studenti e volontari impegnati ad accogliere i visitatori in queste giornate di festa. La chicca imperdibile è l’Abbazia del Monte, con la visita di chiostri, biblioteca, sala del capitolo, cripta e la chiesa dove oltre agli ex voto sono custoditi importanti dipinti di Girolamo Longhi, Bartolomeo Coda, Giuseppe Milani e la pala del Francia. Ad accompagnare i visitatori saranno i giovani ‘apprendisti Ciceroni’ del Liceo Monti di Cesena, coordinati dalle professoresse Francesca Renzi, Stella Ricci e Teresa Forlani. (Visite: oggi dalle 10 alle 17.30; domani dalle 14 alle 17.30). Altro importante appuntamento delle giornate Fai si terrà a Savignano sul Rubicone dove, all’ex Pescheria è allestita la mostra fotografica ‘Verso la fototeca Marco Pesaresi’, dedicata al fotoreporter riminese. Una mostra che permetterà di scoprire il ricchissimo patrimonio visivo di Savignano, fino ad arrivare al ‘Si Fest’, raccontato dalle immagini selezionate da Giuseppe Pazzaglia, Jessica Andreucci e Massimiliano Ottaviani. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione e all’aiuto della professoressa Ombretta Masini, gli studenti del Liceo Marie Curie di Savignano accompagneranno i visitatori nella galleria della Vecchia Pescheria. (Visite oggi e domani dalle 9.30 alle 18). A Mercato Saraceno si potrà visitare lo studio privato di Arnaldo Mussolini, fatto costruire dal fratello del Duce presso la villa di proprietà della moglie, Augusta Bondanini. (Visite oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; domani dalle 10 alle 17.30). Infine il Museo Italiano della Ghisa a Longiano, dove sono esposti antichi oggetti realizzati in ghisa come lampioni, candelabri, ringhiere, mensole, panchine, e altri. Ad accompagnare nella visita gli studenti dell’Itt Blaise Pascal di Cesena formati dagli esperti del Museo e dai professori Elisa Ventura e Tiberio Tonetti. ( oggi e domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.40 alle 17.30).