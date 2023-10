’Il Faro di Corzano’, successo dei lavori di ceramica e acquerello

Hanno riscosso grande successo, durante le due domeniche di ’FestinVal. Tradizioni e Sapori della Valle del Savio’ andate in campo il 17 e il 24 settembre a San Piero in Bagno, i lavori realizzati dagli allievi dei Laboratori di ceramica e acquerello (nella foto), promossi anche per l’anno 2022-2023 dall’Associazione il Faro di Corzano.

Dice soddisfatto ed orgoglioso Bartolomeo Balzoni, presidente di quella benemerita associazione culturale e sociale di San Piero: "Il Faro di Corzano è stato presente al ’FestinVal’ con uno stand in via Giuseppe Garibaldi, dove ha esposto i lavori di ceramica e gli acquerelli prodotti nei laboratori gestiti dall’associazione. I locali del laboratorio li abbiamo avuti generosamente in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Asilo delle Grazie di San Piero. I tanti visitatori del nostro banco hanno potuto ammirare nelle opere esposte i lusinghieri risultati artistici acquisiti negli anni dai partecipanti, che con abnegazione e perizia si sono impegnati per mantenere in vita questa realtà artistica, che nel paese di San Piero non ha precedenti e merita di essere divulgata e sostenuta".

Balzoni ha poi agginto a conclusione del suo ragionamento: "Nonostante i costi di gestione, portino quasi sempre i conti in perdita per la casse dell’associazione Il Faro di Corzano, o proprio bene che vada in pareggio, si è voluto portare avanti comunque questa bella iniziativa, che consideriamo qualitativa ma anche dai fini indubbiamente e socialmente utili. Invitiamo la cittadinanza a continuare a visitarci anche nei nostri laboratori e a contribuire con offerte libere per mantenere in vita questa bella realtà che in caso contrario farebbe molta fatica a sopravvivere e a sostenersi senza l’aiuto di tutti coloro che ole vogliono bene".

