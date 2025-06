Il fascino della Mille Miglia. Tappa al Technogym Village

La leggendaria 1000 Miglia, simbolo di eleganza e passione per l’automobilismo, ieri ha fatto tappa al Technogym Village, il primo Wellness Campus al mondo, nell’ambito della tratta che ha visto la partenza da Roma e l’arrivo a Cervia, per la gioia dei tanti appassionati del genere che a ogni edizione restano conquistati dal connubio tra lusso e sport che caratterizzano la parata delle auto in gara, impegnate in una delle manifestazioni più evocative del pianeta nell’ambito delle quattro ruote. Un connubio che ieri ha visto protagonista anche Technogym, azienda leader nella produzione di attrezzature sportive e soluzioni digitali per il fitness. "L’evento – ha dichiarato l’azienda in una nota – rappresenta non solo un tributo alla bellezza senza tempo delle auto d’epoca, ma anche un’occasione per celebrare la cultura del movimento e del benessere, valori che da sempre contraddistinguono Technogym. Durante la sosta al Technogym Village, gli equipaggi si sono immersi in un’esperienza unica che comprende il Technogym Wellness Center con le ultime tecnologie per l’allenamento, il Technogym Restaurant ispirato alla cucina Wellness e l’area esterna realizzata per praticare l’attività fisica all’aperto".

Il Technogym Village, inaugurato nel 2012, riflette la visione di Nerio Alessandri, il fondatore di Technogym, che assieme all’architetto Antonio Citterio ha concettualizzato un luogo in cui si integrano stile di vita, qualità, design e produttività. "Si tratta del primo esempio di Wellness Campus al mondo: sviluppato su una superficie coperta di oltre 60.000 metri quadrati all’interno di un sito di 150.000 metri quadrati è al tempo stesso un centro culturale, un laboratorio di innovazione e un centro di produzione in cui far vivere a collaboratori, clienti, fornitori e ospiti da tutto il mondo una reale esperienza ispirata al Wellness".