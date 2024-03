Il fenomeno del randagismo. In città 2500 gatti per strada suddivisi in 250 colonie feline

Meglio vivere una vita da cani o da gatti? Se si vive in una casa spaziosa con ampio giardino, punti di ristoro, giochi e relax e un padrone modello, certamente se la passano bene sia gli uni che gli altri. Ma non tutti i nostri amici a quattro zampe hanno la possibilità di restare seduti sul sofà dietro grandi e luminose finestre affacciate sul verde, lontano dai rumori cittadini. Ne sono un esempio i 2.500 gatti che appartengono alle 250 colonie feline esistenti a Cesena. Gatti liberi, che vivono per strada. Il settore comunale tutela ambiente e territorio ha redatto un vademecum destinato ai referenti di colonia con tutte le principali modalità atte a garantire il benessere degli animali. Al fine di prevenire il randagismo felino, il Comune tutela le colonie feline, costituite da gatti che vivono in libertà sul territorio. Quindi se non si è nati ‘Aristogatti’, e si è costretti a vivere per strada, ci sarà comunque qualcuno che si prenderà cura degli amici pelosetti. Sono i tanti volontari che ogni giorno dedicano una buona parte del loro tempo ai gatti. "Ho una grande sensibilità nei confronti di tutti gli animali e sono un’amante dei gatti – dice Irene Gradassi volontaria che si occupa di accudire un centinaio di mici nelle colonie feline – sono tante le colonie mantenute da noi volontari. Io potrei godermi la pensione e fare due o tre viaggi all’anno, ma mi prendo cura di 100 gatti ogni giorno e non potrei mai abbandonarli. Quindi le vacanze me le scordo. I gatti delle colonie feline vivono fuori, all’aperto. I più sono gatti abbandonati, noi li sterilizziamo per fermare le nascite, gli portiamo da mangiare e ricoveriamo nelle nostre case i gatti malati o con patologie che non permettono loro di vivere in colonia. Non tutti i gatti sono selvatici, ci sono anche degli esemplari molto buoni e affettuosi".

"Purtroppo il numero delle colonie feline è sempre in aumento per via dall’abbandono dei gatti – dice Irene Gradassi – la gente li abbandona nei parcheggi, per strada e ne abbiamo trovati persino nei bidoni. Bisognerebbe sensibilizzare su questo problema e fare informazione anche nelle scuole". Anche al gattile di Cesena c’è sempre bisogno di volontariato e di persone che amino gli animali. "Al gattile in via Giulio Pastore, ci sono circa 200 gatti – dice la volontaria Francesca Falzaresi – sono animali che vanno seguiti 365 giorni all’anno. Al gattile c’è bisogno di pulizie, di dedicare un po’ di tempo alla cura dei gatti, di cibo, c’è bisogno di sensibilità, ma abbiamo anche bisogno di donazioni a livello economico. Non tutti i gattini che sono al gattile sono adottabili, ma diversi lo sono. Al momento ci sono solo gatti adulti, ma aspettiamo le cucciolate che solitamente arrivano a fine aprile".