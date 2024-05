Il festival ’Appartenenze’ tra galleria e piazze

Il festival di arte e fotografia "Appartenenze" torna a Cesenatico da domani al 9 giugno. Nella sua terza edizione, l’evento vede in cabina di regia l’associazione Progetto Porto. L’appuntamento è nei fine settimana, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, nella Galleria comunale "Leonardo Da Vinci" e nella Biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio, oltre a delle installazioni esterne attorno alla stessa piazza affacciata sul porto canale. L’edizione di quest’anno offre una riflessione artistica sul tema dell’Antropocene, l’epoca geologica definita dall’impatto umano sul pianeta. Si andranno così ad esplorare le relazioni tra scelte personali e benessere collettivo, evidenziando come ogni azione individuale contribuisca a plasmare le dinamiche ambientali e sociali. Attraverso le opere in mostra gli organizzatori desiderano stimolare una consapevolezza critica Sull’interdipendenza tra le nostre decisioni quotidiane e lo stato globale del nostro pianeta e delle sue comunità.

La Galleria "Leonardo Da Vinci" ospiterà una mostra collettiva con installazioni di artisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, mentre la Biblioteca comunale presenterà "Quello che resta", un’esposizione fotografica allestita in collaborazione con Perimetro, che esplora l’impatto e il lascito degli esseri umani sull’ambiente, attraverso gli occhi di 30 fotografi. A completare l’allestimento artistico, una serie di installazioni esterne realizzate da Nikki Rifiutile e Lu Lupan, artiste e membri della comunità Mutonia Wasted Company. Appartenenze è un festival artistico che indaga il rapporto tra individuo e spazio circostante nella contemporaneità, analizzando come quest’ultimo risulti tuttora determinante nella costruzione dei tratti identitari di entrambe le entità. L’inaugurazione si terrà domani alle 16 e sarà accompagnata da un workshop di upcycling, in collaborazione con il brand di abbigliamento romagnolo Silted Industree, seguito da un dj set.

Alessandro Drudi, presidente dell’Associazione Progetto Porto, crede nell’iniziativa: "Invitiamo tutti a partecipare a questo viaggio di scoperta e riflessione, perchè "Appartenenze" non è solo un festival, ma un dialogo aperto su una serie di tematiche artistiche, sociali e culturali; un’occasione di ritrovo e di scambio". La partecipazione al festival è gratuita e le persone interessate sono invitate a prenotare il biglietto, registrandosi sul sito progettoporto.com/appartenenze. L’iniziativa è anche l’occasione per conoscere Progetto Porto, un’associazione nata a Cesenatico nel 2021 con l’obiettivo di divulgare arte e cultura sul territorio attraverso l’organizzazione di eventi.

Giacomo Mascellani