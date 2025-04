Il festival Clarinettomania stasera al palazzo del Ridotto

Concerto di Pasqua del Festival Clarinettomania 2025 organizzato dall’Accademia italiana del clarinetto sotto la direzione artistica di Piero Vincenti. L’appuntamento è per questa sera alle 21 presso la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto a Cesena dove sarà protagonista l’Italian Clarinet Consort diretto dal M°Piero Vincenti, solista d’eccezione il clarinettista turco Gurkan Kirankaya che proporrà alcuni brani di musica popolare turca eseguiti con il rarissimo clarinetto in sol.

L’Italian Clarinet Consort formato da rinomati professionisti e validissimi giovani clarinettisti (età media sotto i 30 anni) propone la completa famiglia di questo strumento dal clarinetto piccolo in mib al clarinetto soprano in sib e in la al clarinetto contralto al corno di bassetto fino al clarinetto basso e contrabbasso con un organico variabile a seconda dei programmi proposti. Il repertorio dell’Italian Clarinet Consort varia dalle numerose trascrizioni ed arrangiamenti che spaziano nei più svariati generi musicali alle importanti opere.

Ingresso 2 euro, biglietteria aperta dalle 20.30. Per info e prenotazioni segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com, solo whatsapp 348.6446036 o www.clarinettomania.it