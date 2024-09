Il Festival de Genere approda a Cesenatico

Cesenatico ospita la terza edizione del "Festival de Genere". Dal 4 al 6 ottobre, per tre giornate il centro della città ospiterà molti eventi sul tema della parità di genere, con incontri, cinema, danza, arte, letteratura, poesia, dialoghi e laboratori. L’iniziativa è stata presentata ieri al Museo della Marineria, dove sono intervenuti Tania Bocchini, presidente, il vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, l’attrice Lelia Serra presidente dell’associazione Voce Amaranto e Marina Tosi anch’essa esponente dell’associazione. La Bocchini crede molto in questa iniziativa: "Assieme a Voce Amaranto e allo Sportello Alba, abbiamo compiuto una evoluzione in un percorso nato diversi anni fa. Sulla parità di genere il festival da molto spazio ai laboratori e alle idee, nell’affrontare un tema che non è personale, ma coinvolge tutti, la politica, il terzo settore, la società civile, dalle scuole ai supermercati". La Fantozzi punta sui linguaggi: "Per noi è un onore ospitare il Festival de Genere, in cui le pari opportunità sono affrontate attraverso l’arte, la danza e quelle espressioni che aiutano ad andare oltre le barriere. Insieme riusciamo a fare squadra su più fronti". Lelia Serra sottolinea proprio quest’ultimo aspetto: "Noi siamo delle volontarie e a nostro sostegno giocano un ruolo importante le istituzioni. Vogliamo lavorare ed informare per crescere, alzando il profilo culturale, per capire il percorso che porta alle violenze e non il fatto finale. Con gli studenti e i giovani stiamo portando avanti un progetto senza slogan e schemi fissi, ma ascoltando e portando anche un indispensabile ottimismo". Alla conferenza di presentazione ieri era presenti anche il sindaco Sara Bartolini di Roncofreddo, gli assessori Genny Bagagli di Borghi e Tiziano Bianchini di San Mauro Pascoli.

Giacomo Mascellani