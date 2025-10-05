Il Festival de Genere si chiude con Giovanardi e Nicolini

Oggi si tiene la terza ed ultima giornata dell’edizione 2025 del Festival de Genere, che si sviluppa tra arte, simboli e voci corali. Alle 15.30 al Museo della Marineria si terrà un dialogo tra gli storici dell’arte Alessandro Giovanardi (nella foto) e Simonetta Nicolini, dal titolo ’Dipanare il destino e tessere il corpo. La madre di Dio e le Antiche Dee’. E’ un percorso affascinante che attraversa i secoli, dalla mitologia alla tradizione cristiana, per riflettere su tessitura, maternità e destino come metafore del femminile. Alle 17.30, nel cortile del Museo, spazio alla musica e alle nuove generazioni con le restituzioni pubbliche dei laboratori. Saliranno sul palco i bambini del ’Coro in volo’, diretto da Alberto Fattori, e i ragazzi dei licei di Cesenatico e Savignano, protagonisti del laboratorio vocale ’Ma se tu mi canti, mai morirò…’, curato da Paola Sabbatani. A seguire, la conclusione del Festival sarà affidata all’esibizione del Komos – Coro Lgbtqia+ di Bologna, il primo coro italiano fondato dalla comunità Lgbtqia+. Il gruppo interpreterà un repertorio ampio e coinvolgente, capace di intrecciare musica, diritti e inclusione. La serata si chiuderà con un saluto delle istituzioni e una merenda preparata dagli studenti e dalle studentesse della sede di Cesenatico dello Ial Emilia-Romagna. Sarà possibile visitare la mostra fotografica allestita al Museo della Marineria, su ’La ricotta di Pier Paolo Pasolini nelle fotografie di Paul Ronald’, a cura di Antonio Maraldi. L’esposizione raccoglie preziosi scatti, alcuni dei quali inediti, realizzati sul set del celebre episodio del film collettivo Ro.Go.Pa.G. Il Festival de Genere è organizzato dall’associazione Voce Amaranto, promosso dall’Unione Rubicone e Mare con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune e in rete con lo sportello antiviolenza Alba.