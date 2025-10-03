Il festival De Genere tra sacro e inclusione

Oggi prende il via l’edizione 2025 del Festival de Genere, con tre giornate di incontri, musica, mostre e laboratori per riflettere su genere, religione e culture. Al Museo della Marineria, al teatro comunale di Cesenatico e alla Libreria Cartamarea, si sviluppa un progetto culturale che mette in relazione arte, ricerca, musica, letteratura e percorsi educativi per approfondire tematiche contemporanee legate al genere, ai linguaggi del sacro, all’inclusione e alla prevenzione della violenza. In cabina di regia c’è l’associazione Voce Amaranto, nell’ambito del progetto "Insieme contro la violenza – Genere e GenerAzioni", promosso dall’Unione Rubicone e Mare con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesenatico e in rete con lo sportello antiviolenza Alba. Gli incontri saranno introdotti da Elena Borgonzoni. Si inaugurerà oggi alle 17.30, con l’apertura della mostra fotografica allestita al Museo della Marineria, su "La ricotta di Pier Paolo Pasolini nelle fotografie di Paul Ronald", a cura di Antonio Maraldi. L’esposizione raccoglie preziosi scatti, alcuni dei quali inediti, realizzati sul set del celebre episodio del film collettivo Ro.Go.Pa.G. (1963). Attraverso l’obiettivo di Ronald, fotografo di scena tra i più importanti del cinema italiano, il pubblico potrà immergersi nel clima creativo e nei retroscena di un’opera che ha segnato la storia culturale del nostro Paese. Questa sera, alle 21, al teatro comunale di Cesenatico si terrà il concerto di Ciuma & Adele. Il duo presenterà un repertorio che unisce brani originali e rivisitazioni della tradizione, fondendo delicatezza e intensità in un viaggio musicale capace di toccare corde profonde ed evocative. Nella giornata di sabato tutto ruoterà su educazione, teologia e riflessioni sul sacro. Alle 11 del mattino il primo appuntamento è dedicato ai più piccoli. Alla Libreria Cartamarea in via Baldini, Rossella Mancinelli e Marina Tosi guideranno il laboratorio "L’Acchiappasogni", un incontro gratuito rivolto a bambine e bambini dai 5 anni in su. Attraverso letture animate, esercizi di consapevolezza e attività creative, i piccoli partecipanti potranno esplorare il mondo delle emozioni e della fantasia, sviluppando al tempo stesso strumenti di ascolto e condivisione. Nel proseguo della manifestazione il festival propone un percorso che alterna eventi pubblici, la mostra fotografica, conversazioni scientifiche e artistiche. L’obiettivo è stimolare un dibattito informato e inclusivo su temi complessi, dal rapporto tra genere e religione alla rappresentazione del corpo femminile, dalle pratiche artistiche di comunità alla partecipazione giovanile, offrendo strumenti culturali e linguaggi diversi per favorire consapevolezza e prevenzione.

Giacomo Mascellani