Il Festival Malatestiano: "Libertà messa ai raggi X"

Prove tecniche di Cesena capitale della cultura con il gran ritorno del Festival Malatestiano della libertà, che porterà in città una ventina di relatori di livello nazionale, saggisti, giornalisti, politici, magistrati e uomini di cultura. La rassegna, giunta alla terza edizione, è stata presentata nella sede di Confcommercio cesenate, copromotrice insieme all’associazione Nazione Futura, di area liberale conservatrice, e Valori e Libertà da parte dei rispettivi rappresentanti: il presidente Augusto Patrignani, il vicepresidente Francesco Mondardini e la presidente Maria Lucia Macagnino.

Per ampiezza e profondità di relazioni artefice e tessitore del Festiva è il presidente di Nazione Futura, l’editore cesenate Francesco Giubilei, ieri assente.

L’iniziativa, che si terrà da venerdì 11 a domenica 13 aprile alla Biblioteca Malatestiana, declinerà come la libertà si esplica o meno in politica, politica estera, giustizia, politicamente corretto e ambiente. Tra gli ospiti anche Italo Bocchino e Giovanni Cuperlo di fronte nel dibattito su "Destra e sinistra: in dialogo possibile?", che verrà moderato dal capocronista del Resto del Carlino di Cesena Emanuele Chesi. Tiziana Ferrario, Luca Palamara, Giovanni Toti e Bobo Craxi saranno tra coloro che dibatteranno su ‘La rivoluzione garantista’ insieme a Augusto Patrignani. Il panel sulla politica estera affronterà una questione di drammatica attualità: "Tra Ucraina, Medio Oriente e Trump: quale futuro per l’Europa?".

Il festival, è stato rimarcato dai promotori, intende essere polifonico e pluralista, con relatori di area culturale conservatrice e progressista. "Il Festival Malatestiano - commentano il presidente di Nazione Futura Giubilei e il vicepresidente Mondardini - giunge alla terza edizione e si conferma un appuntamento centrale nel panorama culturale cesenate. Quest’anno i panel sono particolarmente ricchi di ospiti e, visto il successo delle edizioni passate, abbiamo deciso di realizzare l’evento su tre giornate invece di due. Debbo dire grazie a Valori e Libertà e Confcommercio per la loro imprescindibile collaborazione nella realizzazione del festival".

"Siamo onorati di poter offrire alla città un appuntamento di alto livello che può favorire la crescita culturale. Per Confcommercio la libertà di intraprendere è il motore dello sviluppo economico e sociale – il presidente Patrignani - , e oggi più che mai è fondamentale difenderla e promuoverla. Confcommercio sostiene questo Festival come occasione preziosa per confrontarsi con autorevoli intellettuali del panorama nazionale su un tema cruciale per il futuro delle imprese e del lavoro. Solo in un contesto di autentica libertà economica possiamo valorizzare talento, innovazione e crescita, elementi essenziali per il benessere della nostra comunità".

"Valori e Libertà – mette in luce la presidente Maria Lucia Macagnino - crede profondamente nell’importanza di proporre alla città eventi culturali e di approfondimento che pongono l’attenzione su temi d’attualità. Per questo continuiamo a supportare il Festival Malatestiano e il suo approccio libero nella narrazione degli argomenti".