Il festival ’Rompi il silenzio’ contro le discriminazioni

Storie di lotte e diritti nel segno dell’inclusione. In occasione della Giornata Internazionale contro l’omobilesbotransfobia, l’Associazione Rimbaud LGBTQ+ Cesena, insieme al Forum delle donne e al Comune, e con la collaborazione della Regione Emilia- Romagna, presenta ’Rompi il silenzio*’ un evento di sensibilizzazione contro le discriminazioni e di celebrazione dei successi raggiunti da tanti anni di lotte nell’ambito dei diritti delle persone con identità non binaria o orientamento non eterosessuale. L’appuntamento è per domani dalle 16.30 al bar Martorano. Alle 17, Giada e Serena racconteranno la loro storia di famiglia omogenitoriale, il loro percorso e la quotidianità della propria esperienza. Alle 18.30 il fumettista Noah Schiatti presenterà la graphic novel ’Solleone’ e converserà con il pubblico sui temi ’Identità di genere, scoperta di sé e rappresentazione queer nel fumetto’. A seguire si prevede una serata movimentata dall’umorismo arguto e dalla frizzante personalità di Leila Stars, drag queen dallo sfacciato stile glamour le cui performance esilaranti e pungenti incantano il pubblico di ogni età. La colonna musicale sarà offerta dal dj set de Le Luride. I partecipanti potranno anche gustare un menù con proposte di carne e vegetariane, curato dal bar Martorano. In caso maltempo l’evento si svolgerà sabato 20 maggio con lo stesso programma.