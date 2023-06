Il festival Spettacoli tra future memorie

Otto spettacoli tra drammaturgia, danza, musica e poesia disseminati in quattro location fuori e dentro la città. Al centro, un unico e ambizioso filo conduttore che lega eventi e riflessioni: l’umana natura. Dal 19 al 23 luglio torna il festival FuMe, acronimo di future memorie, promosso dall’associazione Alchemico Tre e dedicato alle arti contemporanee, intese come strumento di indagine della società presente e futura. "La rassegna affronta temi interessanti e stimolanti - rivela l’assessore Carlo Verona - Alchemico Tre rientra tra le tre associazioni a cui abbiamo concesso contributi in forma triennale, una scelta che agevola la programmazione e dà continuità all’offerta culturale". L’appuntamento, alla quarta edizione, cresce nei numeri e si rinnova nelle proposte, pur mantenendo salda l’ambizione di fare cultura. "Il festival è nato nel 2020 per dare un segnale positivo di ripartenza - spiega il direttore artistico Michele Di Giacomo - oggi, dopo l’emergenza dell’alluvione, abbiamo deciso di approfondire il rapporto tra esseri umani e natura, un interlocutore con cui dobbiamo fare i conti".

Tra le novità, si amplia il ventaglio di spazi coinvolti: alla tradizionale cornice di Villa Silvia si aggiungono il Chiostro di San Francesco, l’ex Chiesa dello Spirito Santo e il cortile delle Palme. Giovani artisti, ma anche grandi nomi e compagnie della scena nazionale animeranno le proposte culturali. Dal coreografo Nicola Galli, che il 19 e il 22 luglio metterà in scena ‘Il mondo altrove’ al poeta Franco Arminio, che il 19 luglio proporrà il reading ‘Sacro minore’, passando per la drammaturga Matilde Vigna e il suo monologo ‘Una riga nera al piano di sopra’ del 20 luglio. Ma ancora, la riflessione ‘Mulinobianco. Back to the green future’ del collettivo Babilonia Teatri, la performance in cuffia wireless della compagnia (S)blocco 5 e la tragicommedia ‘L’estinzione della razza umana’ di Emanuele Aldrovandi. Tra i momenti più originali, anche il percorso itinerante delle Nina’s Drag Queens. Spazio poi alla musica con il concerto del cantautore indie Colombre, il 22 luglio, aperto dal cesenate Clemente Guidi e le serate ‘Djestivo, l’amaro che si balla’. Non mancano poi le occasioni di formazione con il workshop di teatro ‘Dietro lo specchio’, curato da Babilonia Teatri, il laboratorio di giornalismo di Altre Velocità e il progetto ‘Germogli’ per artisti e compagnie under 35. La solidarietà sarà inoltre protagonista grazie all’asta benefica che coinvolgerà artisti del territorio per aiutare le persone colpite dall’alluvione. Biglietti a 15 euro, 10 per gli under 30 con la possibilità di acquistare carnet. Cristina Gennari