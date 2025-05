Il festival va a tutta birra tra musica country e grigliate

Successo del ’Gatteo Mare Country & Beer Festival’ in piazza. Affollato lo stand gastronomico, che ha offerto prelibatezze della tradizione country, dalle salsicce alla griglia, alle costine di maiale e allo stinco al forno. Seguiti e apprezzati i concerti dei gruppi country, i ballerini della scuola di ballo country "Free to Dance". L’evento è stato realizzato grazie all’impegno dell’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il centro ricreativo culturale Auser "Giulio Cesare" di Gatteo Mare con il contributo della Bcc Romagnolo di Cesena e Gatteo e il patrocinio del Comune di Gatteo, che hanno supportano questa nuova iniziativa per la comunità. Ha detto Davide Branzanti presidente dell’associazione Uniti per Gatteo: "Siamo soddisfatti di questa prima edizione e di avere inserito questo nuovo genere di festa nella nostra comunità che ha molto apprezzato. Speriamo di poterla proporre nuovamente al più presto. Adesso tutte le nostre forze sono incentrate sulla sagra della Cantarella dove cambiano spettacoli, generi musicali e menù, molto più ampio adatto a tutti i gusti".

Ermanno Pasolini