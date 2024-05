Il ’figlio’ dell’alluvione: "I regali per Brando alle Cucine Popolari"

C’è la fila alla porta, perché i posti all’interno sono esauriti. E allora eccoci qui, alla porta, sotto l’insegna delle Cucine Popolari di Cesena, coi palloncini azzurri appesi intorno e i muri tinteggiati di bianco che si vedono fin da qui. Sono importanti i muri. Certo che lo sono, altrimenti cosa costruisci? Questi muri lo sono in particolare, perché al loro interno ospitano (purtroppo tante) persone che altrimenti difficilmente avrebbero a disposizione un buon posto dove mangiare e perché un anno fa del bianco di oggi non c’era traccia. Solo acqua e fango, arrivati fin lì, fino all’asticella segnata col pennarello rosso nella parte alta della struttura. Per ricordare l’alluvione. Il 16 maggio 2023 a Cesena non si dimentica e non si dimenticherà. Certo, ma i ricordi non sono solo quelli brutti.

Sulla porta si affaccia Enzo Cappelletti, uno dei punti di riferimento dell’associazione, che sorride, stringe mani e saluta. Cappelletti è così, fa sentire tutti a casa, con un tipo di ospitalità genuina e solare. Ieri alle Cucine Popolari c’era più fila del solito perché all’ora di pranzo si festeggiava un compleanno. Un compleanno molto speciale, quello di Brando, secondo figlio di Linda Poeta e Valerio Tommasini Trevisani, che ha spento la sua prima candelina coccolato da un’intera comunità, a partire da chi ogni giorno in quei locali trova un porto sicuro nel quale trascorrere tempo di qualità, consumando buon cibo in ottima compagnia. Con un dirimente valore aggiunto: al termine del pasto, chi può permettersi di pagare il conto lo fa, per gli altri bastano un sorriso e un saluto. Già questo rende speciale la giornata e la scelta di mamma e papà, che sono però andati oltre, dal momento che il loro bimbo è nato nel giorno in cui un’importante parte di Cesena veniva sommersa dall’alluvione. Cucine Popolari comprese. Dunque con l’intento di condividere il loro momento di gioia con l’intera comunità, ecco che l’invito alla festa è stato esteso a tutti coloro che volessero partecipare, col risultato di riempire i locali e regalare tantissimi sorrisi. A Brando e a si suoi cari, certo, ma anche ai tanti che stanno lottando per rimettersi in piedi e che nell’allegria del piccoletto hanno trovato un validissimo motivo per ricordare questo anniversario anche con un tocco di buon umore.

"E’ un anniversario importante - ha commentato mamma Linda – sia per noi che festeggiamo il compleanno di Brando, che per gli altri, purtroppo per altri motivi: in un momento che deve essere di gioia e di condivisione non ci si deve dimenticare di chi ci sta intorno. Per questo abbiamo deciso di festeggiare in una maniera diversa, forse più bella, venendo qui alle Cucine Popolari di Cesena: perché anche dopo le cadute più brutte ci si può rialzare, ritrovandosi più forti di prima".

Il gesto è stato molto apprezzato da tutti i frequentatori, tanti dei quali hanno voluto fare personalmente gli auguri al bimbo, salutandolo con una carezza e intonando l’immancabile canzoncina al momento della candelina sulla torta. La famiglia non ha chiesto regali per Brando, ma per la comunità: a chiunque volesse partecipare, è stato infatti rivolto l’invito a devolvere qualcosa a favore delle Cucine Popolari.