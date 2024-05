Il ’figlio’ dell’alluvione: "Primo compleanno alle Cucine Popolari"

Le pagine della vita si scrivono ognuno con la sua penna, ognuno con quello che ha davanti agli occhi. Il 16 maggio 2023, una larga fetta di Cesena è stata sommersa dall’alluvione del fiume Savio e sfregiata dalle tantissime frane che hanno martoriato le nostre colline. Ma il 16 maggio 2023 non c’è stato solo quello. Sotto la pioggia battente, una mamma e un papà correvano in auto verso l’ospedale Bufalini, condividendo uno dei momenti più belli della loro vita. Alle 23.36 del 16 maggio 2023 è nato Brando nella vasca della sala parto, secondo figlio di Linda Poeta e Valerio Tommasini Trevisani, che è stato accolto da tutto l’amore dei suoi genitori e da un dato di fatto: ogni suo compleanno sarà in un anniversario impossibile da dimenticare per la nostra comunità. Il momento di piazzare la prima candelina sulla torta si avvicina e così mamma e papà hanno deciso di fare in modo che la gioia di una giornata speciale, si allarghi anche molto al di fuori della loro abitazione. Brando festeggerà il suo primo compleanno alle Cucine Popolari di Cesena, la realtà che ogni giorno accoglie tante persone intorno ai suoi tavoli senza chiedere loro di pagare il conto, ma piuttosto invitandole a condividere con gli altri il momento di un pasto servito con lo scopo di unire. E che ora sono tornate a pieno regime dopo essere state sommerse dal fango. Mia zia – racconta mamma Linda –è una delle tante volontarie che ogni giorno lavorano alle Cucine Popolari: conosciamo bene l’importanza della loro attività e sappiamo quanto sia stato difficile rialzarsi. Vogliamo fare la nostra parte, prima di tutto con lo spirito. Per questo il 16 maggio a pranzo addobberemo la sala coi palloncini azzurri e offriremo la torta di compleanno di Brando a tutti coloro che vorranno partecipare".

Niente regali, chiunque voglia regalare un sorriso a Brando è invitato piuttosto a lasciare un contributo di solidarietà alle Cucine. "Certe situazioni devono essere considerate normali – riprende Linda – e il modo migliore per arrivarci è abituare le persone a viverle. Brando ha un anno, è troppo piccolo per capire, ma suo fratello Gabrio di anni ne ha 4 e ha tutto ciò che gli serve per cominciare a farsi un’idea delle cose. Il 16 maggio per noi è stata una giornata bellissima, per altri no, affatto. Ma magari la felicità è contagiosa. Magari i sorrisi possono allargarsi. Magari il nostro gesto farà da apripista verso azioni simili, di altre persone". Il 16 maggio a Cesena si tornerà a sorridere e a farsi gli auguri. Perché Brando compie gli anni. E perché chi è caduto non è rimasto solo.