’Il figlio di Dorino’ lascia l’emporio

A San Mauro Pascoli dopo 40 anni Aldo Bacchereti, 77 anni, conosciuto come "Il figlio di Dorino", ha ceduto l’attività di sali e tabacchi, edicola e cartoleria ed è andato in pensione. L’attività all’angolo tra via Tosi e Mazzini è stata rilevata da un giovane sammaurese.

Racconta Aldo Bacchereti: "L’attività venne aperta nel 1920 da mia nonna Ester Pari e poi proseguita da mia mamma Adele Mazzotti. Nel 1980 le redini le ho prese io. Si tratta della licenza di oltre un secolo fa dove si poteva vendere di tutto. Prima della guerra si vendeva il sale, il chinino di Stato contro la malaria e l’estratto di tabacco che veniva usato dai contadini. Vengo chiamato da tutti ‘Il figlio di Dorino’ perchè così si chiamava mio babbo che, pur essendo la licenza intestata alla mamma, gestiva il negozio senza chiusura per il pranzo".

Continua Aldo Bacchereti: "Da questa tabaccheria sono passati, in 104 anni, tutti i sammauresi e sono noti i detti "T’ci cumè e bumboz d’la Sterina", perchè mia nonna Ester sul banco aveva un "moretto" pupazzo delle missioni che, con 10 lire, si inchinava a mani giunte. Prima di rilevare la licenza dalla mamma, ho fatto il ragioniere alla Generale alimentare di Torroni e Pollarini a Savignano e poi quando mia mamma ha detto che lasciava ho preso io. Adesso faccio il ‘tronista’ nella tabaccheria, seduto, senza fare nulla, a intrattenere i clienti con quattro chiacchiere, come accadeva un secolo fa".

e.p.