Il filo dei ’Segni di Versi’ Casa Moretti apre le porte a libri d’arte e autori

"Segni Di Versi" è il titolo della mostra che sarà inaugurata domani a Casa Moretti. Nei locali dell’importante istituto, ricavato nella casa sul porto canale di Cesenatico dove nel secolo scorso visse il poeta e scrittore Marino Moretti, vengono esposte le esperienze di editoria d’arte. Giocando sulle parole, sono diversi e di versi i libri d’arte, che Casa Moretti propone come occasione della mostra e degli incontri per l’estate 2023, provenienti da quattro esperienze che, benchè lontane geograficamente, sono state e sono in qualche modo vicine alla casa museo di Cesenatico. Sono esperienze diverse tra loro, ma accomunate dalla loro attività: fare dei libri che instaurano un legame inscindibile tra arte, che più spesso è grafica d’arte, e i versi della poesia. Da domani saranno presentati i lavori di quattro editori di libretti d’arte, che sono le varesine pubblicazioni di GaEle di Maria Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, le edizioni Lumacagolosa realizzate da Daniele Ferroni a Villanova di Bagnacavallo, le Orme leggere impresse a Cesena da Giampiero e Federico Guerri e la bergamasca Porta Nera di Carlo Oberti, con cui collabora Simone Bandirali a sua volta editore di Pangloss-Edizioni dell’Ariete. Tutte partecipano in un intreccio di collaboratori, artisti e scrittori, che a loro volta si intrecciano anche con la storia di Casa Moretti. Pur nella singolarità di ciascuna iniziativa, il filo rosso che accomuna questa attività editoriale è quello di realizzare libri a mano, con torchi manuali o vecchie "pedaline", le legature eseguite quasi sempre con ago e filo di refe, la qualità della carta, la scelta di testi brevi e preziosi composti con i caratteri a piombo o modalità artigianali, le tirature limitatissime, la presenza di piccole opere d’arte (pittoriche, grafiche, o fotografiche), che fa di questi manufatti veri e propri gioielli editoriali, oggetti da collezione e, pur nella "serialità", dei pezzi unici.

Per mostrare l’originalità di ciascuna esperienza editoriale, a latere della mostra aperta tutta l’estate, si svolgeranno nel giardino di Casa Moretti gli incontri serali con gli autori e gli artisti collaboratori, nel calendario della rassegna della "Serenata delle zanzare". Interverranno Elena Danelli e Gaetano Blaiotta con Dino Azzalin, Alessandra Cameroni, Rita Pacilio, Mauro Pipani, Sandro Sardella, Stefania Vecchi; Giampiero e Federico Guerri con Franco Casadei, Sabrina Foschini, Mariangela Gualtieri, Monica Guerra, Gianfranco Lauretano, Stefano Maldini, Nevio Spadoni, Maria Laura Valente, e gli artisti che collaborano alla collana con le letture di Ilario Sirri, Daniele Ferroni con Vittorio Cozzoli, Gian Ruggero Manzoni, Gaetano Orazio e Stefano Simoncelli; Carlo Oberti con Simone Bandirali, Elisabetta Destasio Vettori, Antonella Gandini e Cetta Petrollo. La mostra rimarrà aperta fino al 24 settembre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 23. Il 5 luglio la città di Cesenatico dedicherà una giornata speciale a Marino Moretti.

Giacomo Mascellani