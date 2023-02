Il filosofo Benasayag alla Malatestiana

Nuovo appuntamento con la rassegna Puerilia, dedicata alla relazione tra arte e infanzia, a cura di Chiara Guidi. Oggi alle 17 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana si terrà l’incontro con Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista di origine argentina che si collegherà da Parigi per una conferenza ispirata al suo libro ’Funzionare o esistere?’ (Vita e pensiero, 2019). L’evento fa parte del corso di aggiornamento per insegnanti Il Libro della Natura curato dalla stessa Guidi. Benasayag da sempre si muove all’incrocio tra psicanalisi, biologia e filosofia e si occupa, in particolare, di problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.