Il fischietto di zucchero come omaggio all’amata Dal 23 al 26 giugno torna la fiera di San Giovanni

Una festa di tradizione cesenate si festeggia tutti gli anni il 24 giugno: è la tradizionale sagra di San Giovanni, il patrono di Cesena. San Giovanni ha origini pagane e cristiane. Nell’antichità il 24 giugno si adorava la Dea Fortuna per propiziare i raccolti estivi. Pochi giorni prima infatti cade il solstizio d’Estate.

Dal 23 al 26 giugno 2023 torna la tradizionale fiera di San Giovanni. I simboli della festa di San Giovanni continuano a essere l’aglio (usato come antidoto contro il malocchio, streghe e vampiri) e la profumatissima lavanda di colore viola, affiancati fin dagli inizi dell’Ottocento dal celebre fischietto di zucchero rosso, di solito a forma di ochetta o di galletto. Quest’ ultimo è amatissimo dai bambini ma può essere anche un dolce omaggio

per la propria amata, non a caso caratterizzato dal colore della passione.

Durante questa festività le strade si riempiono di bancarelle e attrazioni, ma anche di gioia e divertimento. Nei piccoli negozietti si vendono cibo, stoffe, caramelle e giocattoli. Negli ultimi anni ha preso sempre più piede a San Giovanni la via della magia, dove esperti lettori e lettrici di carte, mani e tarocchi predigono il futuro. Per i più piccoli non mancano le attrazioni, che possono essere paurose, divertenti ed emozionanti. è davvero una festa magica.

Classe I T della scuola media San Domenico.