Il fitness diventa arte. La mostra di Technogym

Dai primi strumenti per l’esercizio fisico alle più moderne innovazioni tecnologiche che fanno leva sulle tecnologie digitali e sull’intelligenza artificiale e che hanno dato vita alla nuova visione dell’Healthness. In occasione della Milano Design Week 2025, Technogym celebra la storia del wellness design con la mostra ‘The Art of Wellness’. Inaugurata martedì con un evento a cui ha partecipato anche Gianmarco Tamberi negli spazio della Technogym di via Durini, il percorso espositivo offre una retrospettiva degli strumenti che hanno ispirato i prodotti per il wellness e lo sport di oggi, dalla cavallina alla cyclette, fino alla nascita di Technogym. È il 1983 quando, nel garage di casa Alessandri a Cesena, il fondatore Nerio Alessandri, a soli 22 anni, disegnò il primo attrezzo. Si tratta dell’hack squat, che consentiva ai bodybuilders dell’epoca di eseguire l’esercizio dello squat in maniera sicura e efficace. Da questo momento in poi l’esposizione attraversa i 40 anni di innovazione di Technogym - dalla biomeccanica al digitale, all’intelligenza artificiale - fino all’introduzione della nuova visione dell’Healthness. Una storia di successo, raccontata anche in un volume fotografico, ‘The Art of Wellness’, pubblicato dalla casa editrice Assouline per celebrare il design di Technogym e la visione del brand che, ispirandosi alla cultura e al design italiano, ha trasformato il concetto funzionale di fitness in una esperienza emozionale, rendendo i prodotti veri e propri oggetti d’arte e facendo leva su scienza e innovazione digitale. La mostra rimarrà aperta fino a domenica.