Il flusso delle cose nelle opere di Pilò

Fino al 15 ottobre presso la Galleria del Ridotto è allestita la mostra di Maurizio Pilò dal titolo "Sfogliarsi". La rassegna artistica a cura di Francesca Caldari presenta una trentina di opere, la maggior parte inedite, appartenenti alla più recente produzione dell’artista, nato a Faenza nel 1957.

"Sfogliarsi", il titolo scelto per l’esposizione, evoca qualcosa di mutevole, come lo è la natura che cambia, come l’erba che viene mossa dal vento, come le stagioni che si alternano, come l’acqua che scalfisce le rocce con il suo scorrere, come il passaggio inevitabile dal giorno alla notte. Nulla sulla terra è duraturo, eterno, definitivo, ma sempre soggetto al mutamento, allo "sfogliarsi".

Pilò parte con il suo racconto da uno scatto fotografico, (non esce mai di casa senza essere accompagnato dalla sua macchina fotografica, strumento indispensabile per fermare nella memoria emozioni e suggestioni che lo circondano) ma non lavora mai direttamente su di esso.

Sopra a questo supporto che sostituisce la tela, Pilò applica pellicole fotografiche che derivano dall’esperienza nel mondo della grafica, quasi per proteggere la sua narrazione, poi interviene con la materia, data dal colore e scontorna la parte di pellicola non utilizzata.

Successivamente, aggiunge quanto in quel momento preciso della creazione lo coinvolge, altre foto, carte, squarci di tele, tutte le contaminazioni sia positive che negative gravitanti sulla percezione e lo stato d’animo attuale dell’artista, questo perché vuole trasportare l’osservatore nel suo mondo interiore.

Orari di apertura: venerdì dalle 16,30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30.

r.c.