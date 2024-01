Il folk romagnolo?. E’ una sinfonia per tutti

L’Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi, incontra la musica popolare e la tradizione romagnola per dar vita al concerto "Il Liscio, una sinfonia per tutti" in programma domani sera alle 21, al teatro Verdi, a ingresso gratuito. Direzione dell’orchestra e arrangiamenti sono del clarinettista e compositore Giorgio Babbini, docente di Musica d’insieme presso il Conservatorio di Cesena. Solisti Moreno Conficconi, in arte "il biondo", Fiorenzo Tassinari e Raffaele Damen. Ospiti della serata gli E-Wired Empathy. Saranno eseguite in versione orchestrale musiche di Secondo Casadei, Raoul e Mirko Casadei, Moreno il Biondo e artisti vari, dunque dalla capostipite Romagna Mia che festeggia i suoi 70 anni a Romagna capitale, passando per i classici e struggenti "Non c’è pace tra gli ulivi", "Tramonto", "Rete rossa" "Tu da Napoli io da Rimini" "Il Battagliero" e l’inedita canzone "Salirà". Si tratta di un programma, riveduto e aggiornato che tanto successo riscosse nel 2013 al Ravenna Festival con l’orchestra Grande Evento e l’orchestra Giovanile Cherubini intitolato ‘Secondo a nessuno’.

"In quella occasione - spiega Moreno Conficconi-, Giorgio Babbini ed io ripercorremmo la storia del liscio legata a doppio filo a Secondo Casadei, dalle origini fino al 1971, anno della sua morte, mentre in questo spettacolo, a contorno della centralità musicale dell’orchestra Maderna-Lettimi che si ispirerà allo stesso repertorio orchestrale, ci saranno le nostre idee musicali, le nostre interpretazioni del liscio anche in chiave contemporanea e quelle esperienze artistiche legate dal comune amore per la musica della nostra Romagna". Ospiti della serata gli E-Wired Empathy, che accompagnano Moreno il Biondo nel suo "Viaggio nella musica popolare Italiana"; per tale occasione saranno presenti Roberto Gualdi (già nelle formazioni musicali di Dalla, PFM, Vecchioni) alla batteria; Giovanni Amighetti (Mari Boine, Ayub Ogada, Shan Qi) ai synths, e alle chitarre Luca Nobis, direttore didattico della scuola Civica Musicale Symphònia di Gorgonzola. Moreno il biondo, è lo storico leader dell’orchestra di Raoul Casadei, dell’orchestra Grande Evento, co/fondatore degli Extraliscio e ha dato vita a tante collaborazioni in diversi campi musicali, tra i tanti con Elio e le Storie Tese, Jovanotti, Enrico Ruggeri, Tito Puente, Stefania Marciano e Valerio Combass (Taranta). Fiorenzo Tassinari, conosciuto anche con l’appellativo di ‘il Migliore’ è uno tra i musicisti simbolo e sassofonista di riferimento nel mondo del ballo, Raffaele Damen, virtuoso della fisarmonica, è docente dello strumento al Conservatorio "di Cesena e al Liceo Scientifico Musicale "G. Marconi" di Pesaro.