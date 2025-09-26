Il formaggio di fossa in vetrina

Quest’anno a "Cheese 2025", principale festival internazionale dei formaggi organizzato da Slow Food, che si tiene a Bra in provincia di Cuneo ogni due anni, c’era anche il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Durante i quattro giorni dell’evento, nel padiglione della regione Emilia-Romagna sono stati presentati vari prodotti Dop e Igp, con degustazioni, conferenze e approfondimenti a cura di Casa Artusi e dello chef Matteo Milandri.

Tra le varie eccellenze gastronomiche esibite, ha riscosso grande successo il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, presentato e raccontato da Francesco Rossini, proprietario dell’azienda storica "Antiche Fosse" e ultimo erede di una tradizione famigliare plurisecolare. Dice Francesco Rossini: "È stato un onore e un piacere far conoscere il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop a un grande pubblico di appassionati nel festival dedicato ai formaggi più importante al mondo. Abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno per quanto riguarda la bontà del nostro prodotto e la sua storia. Casa Artusi, incaricata dalla regione Emilia-Romagna, ha presentato tante eccellenze del nostro territorio, e il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop è quello che sicuramente ha suscitato il maggior interesse e apprezzamenti, tanto che tutte e quattro le giornate del festival lo hanno avuto come protagonista. Lo chef Matteo Milandri ha inoltre valorizzato l’esperienza con degustazioni di altissimo livello, abbinando alle sue portate a base di Fossa, vini e prodotti di altrettanta qualità".

Francesco Rossini dice che promuovere il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop sia fondamentale, specialmente al di fuori della regione, in modo da scatenare la curiosità degli appassionati e incentivare il turismo. E ha concluso: "Proprio per questo, parallelamente al Formaggio di Fossa, ho colto l’occasione per promuovere il territorio di Sogliano al Rubicone in quanto ha tanto da offrire, tra natura, arte, cultura, e attività sportive. Spero che l’amministrazione del nostro Comune sia focalizzata, tra le altre cose, a sviluppare e organizzare attività turistiche ed eventi che si leghino al Formaggio di Fossa, in quanto sono sicuro che Sogliano abbia un potenziale ancora tutto da esprimere, nonostante sia stato già fatto tanto negli ultimi anni".

Per vivere appieno la tradizione del Formaggio di Fossa, quest’anno a Sogliano al Rubicone, gli infossatori apriranno le porte al pubblico per poter assistere all’apertura delle Fosse. Gli appuntamenti sono il 6, 12, 25 ottobre e 2, 3, 4 novembre, oltre alla classica cerimonia del 25 novembre, giorno di Santa Caterina, che da almeno cinquant’anni ha un significato puramente simbolico, cosa che in pochi sanno. La 50a edizione della Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop si terrà il 22 e il 30 novembre e il 7 dicembre, e promette di regalare ai visitatori un’esperienza che di anno in anno va a migliorarsi ed espandersi.