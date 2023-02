"Il Foro Annonario? Chiamatelo centro commerciale"

Il 21 febbraio si terrà una commissione consiliare in cui il presidente di Foro Gest, la società che ha in concessione il Foro Annonario, presenterà il piano di rilancio della struttura, dopo l’assunzione da parte di Conad, uno dei quattro soci insieme a Credito Cooperativo Romagnolo, Confesercenti e Confartigianato, della direzione commerciale del mercato coperto. Ma il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, torna a criticare la struttura, sostenendo che la fisionomia non è più quella di un mercato coperto, ma di un centro commerciale. "Se pensiamo alla storia del Foro Annonario – osserva il capogruppo consiliare Denis Parise (foto) – questo luogo, tanto caro ai cittadini di Cesena che l’hanno vissuto, vediamo che un tempo era stato concepito come una grande corte circondata da portici, sotto il cui perimetro erano collocate le botteghe. Agli inizi degli anni Sessanta quasi tutta la struttura fu ampiamente demolita, assumendo la forma di un grande capannone industriale con la collocazione al centro ed ai lati delle bancarelle per la vendita di prodotti dei coltivatori e artigiani di Cesena. Non era più il luogo di un tempo, ma continuava ad essere luogo di incontri e di spesa, con prodotti freschi su una grande piazza coperta, oltre che luogo di identità cittadina".

"Nel 2014, senza che l’amministrazione si preoccupasse di considerare le numerose firme raccolte contrarie all’intervento, avviene lo scempio con la demolizione del ’Foro Annonario’. Quest’ultimo intervento edilizio del ’Foro Annonario’ alquanto invasivo, nel tentativo di recuperare in parte la tradizionale funzione, non è riuscito nell’intento, ma al contrario si è dimostrato una scelta sbagliata. L’attrattiva di persone verso questo tipo di mercato prima di questo intervento era evidente, mentre ora, nonostante i vari tentativi di rilancio, poca gente vi si reca. Non è più il cuore pulsante della città ma un anonimo centro commerciale. Non entriamo poi nel merito delle scelte discutibili fatte ultimamente dall’amministrazione – prosegue il capogruppo Parise – delle quali si è già scritto: prevedere l’aumento di superficie da 250 a 400 mq per un nuovo Conad non aiuterà di certo il piccolo commercio del centro storico, né favorirà il processo di creazione di una nuova identità attorno al foro. A coronamento di questa confusione, ciclicamente leggiamo e sentiamo dire che il Comune crede nel rilancio del Foro Annonario, punto di riferimento per i cesenati. Cesena Siamo Noi in questi otto anni ha da sempre nutrito e condiviso con l’amministrazione passata e presente tutte le perplessità, ma ora la pillola appare ancor più amara e ingoiarla è sempre più difficile. Visto che non esistono più le condizioni storico culturali del passato e l’identità del foro annonario si è persa per i cesenati, proponiamo di cambiarne il nome con uno più appropriato: Centro commerciale ’Il Foro’".