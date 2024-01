"Il Foro è diventato un supermercato"

Rocca Malatestiana e Foro annonario: al centro della agenda politico-elettorale delle prossime amministrative. Lo rimarca Marco Casali di Fratelli d’Italia in quella che potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica da non ancora candidato sindaco di Cesena. "C’è la necessità anche di restituirli all’uso cittadini - afferma –. Se ne è parlato in un incontro, organizzato da Fratelli d’Italia in collaborazione con l’associazione ’Cesena di una volta’ in cui è stato condiviso un percorso storico-fotografico illustrato da Bruno Giordano, presidente di ‘Cesena di una volta’, che ha riportato al centro della memoria collettiva i luoghi cari ai cesenati". "Valorizzare la Rocca Malatestiana attraverso un nuovo progetto gestionale, funzionale e strutturale – aggiunge Marco Casali – è uno dei punti centrali delle politiche di sviluppo che Fratelli d’Italia propone alla città. Parimenti, anche sul Foro Annonario, urge un progetto di riqualificazione immateriale che permetta di riappropriarsi del bene e di riequilibrare il sistema tutelando la valenza sociale oggi messa in ombra da un approccio commerciale troppo spinto che, di fatto, ha reso il Foro un ennesimo punto della grande distribuzione organizzata".

a.a.