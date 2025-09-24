Il Forum della Romagna va a teatro. Sul palco sale il futuro del territorio

La Romagna economica si dà appuntamento al Teatro Bonci di Cesena nell’ambito della nona edizione di Fattore R - Romagna Economic Forum. In programma venerdì 26 settembre con inizio alle 9, il Forum pone l’attenzione sul tema ’Romagna: investimenti che generano futuro’, organizzando un momento di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita della Romagna.

A dare un importante contributo alla riflessione sarà il Premio Nobel per l’Economia 2024, Daron Acemoglu, che terrà una lectio magistralis collegandosi in diretta da Boston con la platea del Teatro Bonci. Condotto da Gianluca Semprini, il Forum sarà aperto da un dialogo del giornalista Rai insieme al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. A seguire ci saranno gli interventi dei sindaci di Forlì, Ravenna, Rimini.

Il programma prevede anche un’intervista ad Antonio Patuelli Presidente di Abi (l’Associazione Bancaria Italiana), mentre a inquadrare la situazione economica della Romagna saranno Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, e Giorgio Guberti, Presidente della Camera di Commercio Ferrara Ravenna.

Fattore R da sempre è un momento di confronto che coinvolge gli ‘attori’ del panorama economico territoriale: lo confermeranno anche i partecipanti alla prima tavola rotonda che verterà sul tema ‘Romagna terra di impresa tra instabilità geopolitiche e nuove geografie dell’export: le rotte di sviluppo’. Ne parleranno Carlo Dalmonte presidente del Gruppo Caviro, leader nel settore vitivinicolo; Luca Benedettini, presidente Cocif di Longiano, storico produttore italiano di porte e finestre; Davide Stefanelli, presidente di Vem Sistemi ed Emanuela Bacchilega, titolare del Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo. Centrale per la crescita del territorio è anche il ruolo degli istituti bancari, tema affrontato da Giordano Colombo di Bper Banca.

A seguire ci sarà la seconda tavola rotonda dedicata all’argomento ‘Investimenti decisivi per lo sviluppo: la formazione e l’innovazione tecnologica’, che vedrà gli interventi di Silvia Romanelli di Fivers Studio Legale e Tributario; Gabriele Mazzotti, amministratore delegato di Phizero soluzioni per l’automazione industriale; Paolo Teverini, chef stellato dell’Hotel Tosco Romagnolo di Bagno di Romagna e Lucia Bilancioni, titolare di Borgo Nuovo Agriturismo del riminese.

Nella parte finale del Forum è in programma l’atteso intervento di Daron Acemoglu, Premio Nobel per l’Economia 2024, tra i dieci economisti più citati al mondo. Le sue analisi hanno posto lo sguardo sulla crescita dell’economia e le disuguaglianze nella distribuzione del reddito, sino alla formazione dei lavoratori e al ruolo della politica e delle élite.

La nona edizione di Fattore R si chiuderà infine con il saluto del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, nei panni di padrone di casa di questo appuntamento. Nel corso della giornata sono previsti anche contributi video attraverso i quali veranno riportate esperienze territoriali dal mondo dell’imprenditoria, della cultura e dello sport.