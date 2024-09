Il forum Fattore R. Imprenditori a confronto sul futuro della Romagna

Sono otto, abbracciano l’intero territorio della Romagna in un puzzle di settori centrali nel tessuto economico e imprenditoriale del territorio. Sono i partecipanti alle tavole rotonde ospitate a Fattore R, il Romagna Economic Forum, per la prima volta nella città di Ravenna nel teatro Dante Alighieri (il 4 ottobre alle 9). Giunto all’ottava edizione l’evento si conferma momento di incontro e confronto per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio.

Fattore R è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e BperR Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria: Cia Romagna, Cna Romagna, Confartigianato Imprese, Confcommercio Ravenna, Confindustria Romagna, Confcooperative Romagna, Legacoop Romagna.

Moderate dal giornalista Rai Gianluca Semprini insieme ad Andrea Ducci editorialista del Corriere della Sera, la prima tavola rotonda si svolgerà a metà mattinata su un tema orientato al futuro: “L’economia dei valori per dare valore all’economia”. Si confrontano Cristina Zaffi di Meridiana Family Hotel nonché presidente del gruppo giovani Federalberghi di Ravenna che porterà la sua testimonianza dell’ospitalità turistica; Maurizia Squarzi Presidente Cavarei cooperativa forlivese che opera nel sociale; Debora Peruzzi dell’Azienda Agricola La Sequoia di Sant’Agata Feltria; Stanislao Fabbrino amministratore delegato Fruttagel e Deco Industrie personaggio di primo piano del panorama agroalimentare.

La seconda tavola rotonda pone il focus su “Procedure e buone pratiche: perché misurare le performance ambientali, sociali e di governance è diventato indispensabile”. Temi decisamente di stretta attualità, su cui si confrontano Augusto Bianchini, docente dell’Alma Mater di Bologna Dipartimento di Ingegneria; Marcello Tassinari Amministratore delegato Sicis Art Factory; Roberta Sapio responsabile FA SP&Strategy Petroltecnica; Claudio Bellini amministratore delegato Edilesterni di Forlì. Il tema che attraverserà tutti gli interventi dell’ottava edizione di Fattore R sono le tre sfide cruciali per il futuro della Romagna: "Esg: ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro". Ovvero come evidenzia il sottotitolo: "La nuova Filantropia: come le aziende possono creare valore e comunità nel tessuto sociale del territorio".