Il fotografo Bartolini racconta l’isola di Cuba

Appuntamento letterario nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto questa pomeriggio a partire dalle 17:30 ad ingresso libero con la presentazione del libro ’Cuba. L’isola imperfetta’ del fotografo romagnolo Graziano Bartolini che sarà in dialogo con il diplomatico e scrittore Silvio Mignano, un appuntamento realizzato dalla storica Biblioteca Malatestiana in collaborazione con la Libreria Ubik di Cesena e Monogawa. Bartolini è solito pubblicare libri fotografici di reportage, con predilezione per tematiche legate al centro e sudamerica, ma con questa fresca pubblicazione, uscita per la casa editrice Edizioni Arcoiris, ha cambiato registro dedicandosi alla pura scrittura, arricchendo comunque il volume di meravigliose fotografie realizzate durante i suoi viaggi e da una prefazione dello scrittore Danilo Manera. Non un racconto, né un romanzo. Non un saggio, né un’analisi storica o politica. Alle pagine di Cuba. L’isola imperfetta, Graziano Bartolini affida la propria volontà di raccontarsi attraverso le esperienze vissute in trentaquattro anni nell’isola a forma di caimano, dando vita a un sentito diario di viaggio. Graziano Bartolini nasce a Cesena nel 1958 e realizza reportages prevalentemente a tema sociale da circa trent’anni. Ha viaggiato in più di venti paesi fra Europa, Asia e Nord Africa, ma è in numerosi paesi dell’America Latina dove si concentra il suo lavoro. Info al 348.0107848.