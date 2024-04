Il fotografo e la maestra, una coppia di diamante

Marisa e Luciano oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Una delle coppie più conosciute in città, taglia lo storico traguardo, di una vita intera insieme, fra tanti successi, soddisfazioni e recentemente gli inevitabili acciacchi della seconda giovinezza che si superano soltanto uniti e in famiglia. Marisa è stata a lungo una insegnante della scuola elementare di via Saffi, è una donna seria ma anche colorata e solare, che si è impegnata sempre nel sociale, coltivando anche una grande passione politica e distinguendosi negli ultimi anni come una colonna dell’associazione "Libera"; e non a caso c’è sempre lei in prima linea nelle manifestazioni pubbliche contro le mafie, nelle scuole, al liceo e nel progetto di trasformazione dell’ex colonia Prealpi, un bene confiscato dallo Stato alla criminalità organizzata (apparteneva a uomini vicini alla Banda della Magliana), in un progetto di 18 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica che saranno a breve consegnati a famiglie a basso reddito.

Luciano Nanni è lo storico fotografo sul porto canale, un professionista molto stimato e apprezzato, che ha prestato anch’egli la sua arte e il suo lavoro con passione e generosità. Grande appassionato di ciclismo e di calcio (è tifosissimo del Torino), l’arte e il tocco per la fotografia la ereditò dal nonno Cimbro che iniziò l’attività nel 1919 e dal padre Alberto coadiuvato da mamma Ines. Luciano iniziò la professione negli anni Cinquanta, sviluppò l’attività e fotografò tantissimi vip, campioni dello sport, attori e cantanti famosi che frequentavano Cesenatico negli anni della Dolce Vita romagnola. Il loro rapporto inizialmente fu di amicizia, prima accomunato dallo sport e poi dal lavoro, poi scoppiò la scintilla nello storico negozio Foto Nanni in via Baldini.

Marisa e Luciano si sposarono il 5 aprile 1964 e dal loro matrimonio sono nati i figli Andrea e Roberta, che hanno generato a loro volta i nipoti Filippo, Alberto, Enrico e Francesco. Recentemente il comune di Cesenatico dedicò a Luciano Nanni una mostra allestita al Museo della Marineria, dal titolo "Luciano Nanni fotografo. Sguardi oltre la bottega", con un’ampia selezione di immagini scattate tra gli anni ’60 e gli anni ’70, nel tempo libero rispetto all’attività professionale. Oggi l’intera famiglia si riunisce nella casa sul porto dove da una vita vivono i due coniugi, per un momento di festa, perchè 60 anni di matrimonio rappresentano un traguardo importante e se sono vissuti intensamente, valgono ancora di più.

Giacomo Mascellani