Il fotografo Marco Onofri protagonista di ’PodcArt’

Il fotografo Marco Onofri di Cesena è l’ospite della puntata di "PodcArt", il primo podcast dedicato alle storie e ai personaggi del territorio, in programma domani alle 21, all’Art Mbt sul lungomare viale Carducci di Cesenatico. Onofri è considerato un grande maestro della fotografia contemporanea. Specializzato in moda e lifestyle, ritratto e reportage, è diventato un punto di riferimento per il mondo della fotografia, un talento che ha saputo dare valore all’immagine anche nei tempi dei social network, cavalcando anche l’onda delle grandi innovazioni. Con lui si parlerà ovviamente di immagine, di fotografia e di comunicazione. "PodCart" nasce da un’idea di Massimiliano Baldacci Torroni ed Ivan Mazzucchelli, titolari dell’Art Mbt, che si presenta rinnovato, e dove hanno deciso di promuovere un dibattito sui temi più caldi dell’attualità. Dal turismo al commercio, dalla cultura allo sport e alla moda, la rassegna "PodCArt" affronta gli argomenti di maggior interesse con gli interlocutori più autorevoli. Marco Onofri è titolare di Senape, un’azienda fondata vent’anni fa a Cesena, specializzata anche in branding e produzione di contenuti foto e video di alta qualità, per aziende ed istituzioni. g.m.