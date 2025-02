Il fotoracconto del 2024. Domani in regalo con il Carlino

Un anno in un libro. Domani tutti i lettori che acquisteranno una copia dell’edizione cesenate del Resto del Carlino riceveranno in omaggio il volume fotografico che ripercorre i principali fatti che hanno caratterizzato il territorio nel corso dei mesi appena trascorsi. Il volume è firmato dal nostro fotoreporter Luca Ravaglia, che attraverso testi e immagini ha aggiunto altri 365 giorni di memoria collettiva alla storia della città e del comprensorio, dalla riviera fino all’Appennino. Il 2024 è stato l’anno della ricostruzione post alluvione, ma anche del grande sport, che ha vissuto momenti in certi casi indimenticabili, in altri addirittura irripetibili. Perché il Cesena Calcio si è ripreso la serie B che mancava dal 2018 e perché i tornanti del Barbotto a Mercato Saraceno e il Porto Canale di Cesenatico hanno visto il passaggio della carovana del Tour de France. In mezzo ci sono state le elezioni amministrative in nove Comuni e purtroppo anche nuovi allagamenti, che a poco più di un anno dalla catastrofe del 2023, sono tornati a mettere paura. A gennaio la frazione di Ponte Abbadesse è stata evacuata per consentire la rimozione di un ordigno della seconda guerra mondiale e a febbraio anche a Cesena è arrivata la protesta dei trattori. A Cesenatico ci sono state le feste, ma pure lo sciopero dei bagnini. In città invece sono entrati nel vivo i cantieri legati al Pnrr che dovranno cambiare volto al territorio, sia da punto di vista degli impianti sportivi, che della sicurezza. Anche perché nel frattempo la sicurezza resta purtroppo una priorità da affrontare quotidianamente. Parla di questo Ravaglia nel suo volume e di tanto altro, condensando i fatti e le emozioni di 365 giorni in 176 pagine, tutte a colori e che escono per la diciannovesima edizione consecutiva, dando continuità a un’opera iniziata nel 2006. Il libro, che uscirà domani gratuitamente abbinato alle copie del Resto del Carlino di Cesena, si può prenotare fin da ora rivolgendosi al proprio edicolante di fiducia.

re.ce.