Il fronte comune del popolo del tifo

Il mondo dei tifosi di tutta Italia si è riunito ieri a Cesena per partecipare a un evento organizzato sotto l’egida del Centro Coordinamento Club del Cavalluccio e di Federtifosi, pensato con l’intento di affrontare insieme le problematiche relative al contesto attuale, con particolare riferimento alle limitazioni agli ingressi agli stadi, all’utilizzo della Tessera del Tifoso e al caro biglietti. A fare gli onori di casa è stato Alessio Checchia, presidente del Coordinamento del Cesena, che ha ospitato gli intervenuti nella Club House dell’Orogel Stadium, messa a disposizione dal Cesena Calcio, rappresentata dal segretario Marco Valentini e da Gianluca Campana, delegato Andes, associazione nazionale dei delegati alla gestione degli eventi.

Oltre ai saluti del sindaco Enzo Lattuca (che ha obiettato a chi non ha concesso il libero accesso in occasione del match a Brescia, l’importanza di interpretare le situazioni e non limitarsi a mere certificazioni formali), della consigliera regionale Francesca Lucchi e dell’assessore allo sport Christian Castorri, il microfono è passato a Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori e a tanti altri esponenti del mondo sportivo, ma anche giuridico (come gli avvocati Riccardo Luzi e Lorenzo Contucci). Ulivieri ha chiarito che lo stadio non può considerarsi una zona franca per il rispetto delle leggi e da lì si è aperto il dibattito, ruotato sul ruolo dei tifosi che, tra divieti e limitazioni, spesso rischiano di finire in secondo piano in un mondo che dovrebbe essere invece costruito intorno a loro e al loro entusiasmo. L’intento principale della giornata è in effetti stato quello di gettare le basi per creare un fronte comune in grado di far valere maggiormente la voce degli appassionati, che chiedono di essere visti come una risorsa e non come un problema.

Luca Ravaglia