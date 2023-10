Il ‘fronte’ della vacanze: "I cesenati amano viaggiare"

La voglia di viaggiare non si esaurisce mai, neanche in questo periodo dell’anno. Cambiano però le destinazioni dei cesenati, appesi come uno jo-jo tra il desiderio di partire e gli impegni di lavoro da sbrigare. Ma prima di fuggire dalla città ci sono gli obblighi improrogabili da assolvere, e poi rimane da superare l’ultimo (non sempre piccolo) ostacolo: il budget per la vacanza. D’altronde non si può viaggiare solo di fantasia (a costo zero) e quindi si cercano le opportunità per comprare un biglietto del treno o un viaggio in aereo per raggiungere mete più o meno lontane e, se possibile, paradisiache.

Luca Manuzzi, dell’agenzia viaggi ‘Manuzzi’, dove programmano i cesenati i loro viaggi in questo periodo? E soprattutto viaggiano?

"Si, i cesenati viaggiano anche in questo periodo dell’anno, però ovviamente è aumentata la preoccupazione per la situazione geopolitica che si sta vivendo in Israele. Chi deve programmare viaggi non si scoraggia, ma prima di decidere si riflette attentamente sulla meta. Fino a dieci giorni fa non c’erano timori, poi dopo il conflitto nato in Israele ci sono state alcune modifiche da parte dei viaggiatori. Ad esempio, per il periodo autunnale, avevamo venduto crociere in partenza dall’Italia verso il Mediterraneo e l’Oriente che dovevano toccare Israele e i nostri clienti hanno cambiato itinerario, inserendo destinazioni diverse, come Istanbul e Smirne in Turchia. Chi doveva prenotare la Giordania ha desistito, anche se ancora non ci sono state cancellazioni per il Medio Oriente. Sono pochi i nostri clienti che dovevano viaggiare verso Israele, i più scelgono la meta per pellegrinaggio. Tutto il medio oriente, che stava prendendo molto piede, ora è in stand by, si rinuncia ai viaggi negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita, e nell’Oman che in questo momento sarebbero perfetti per il clima".

Quali sono le mete scelte dai cesenati nel periodo autunnale?

"In questo periodo, per chi vuole ancora vivere l’estate, ci sono le destinazioni calde più vicine, come le Canarie e il Mar Rosso. Marsa Alam e Sharm el-Sheikh in Egitto per il ponte dei morti sono già al completo da un mese e anche le Canarie sono pienissime. Ci sono anche offerte molto interessanti per andare al mare nei paesi tropicali che riprendono dopo la pausa estiva piovosa. Si sceglie il Kenia, Zanzibar e Madagascar, e chi vuole una vacanza da sogno punta sulle Maldive che fanno sempre la parte del leone".

C’è qualcuno che ha scelto di festeggiare Halloween all’estero?

"Sì, Halloween è diventato un momento di viaggio e parecchie persone hanno organizzato tour nelle capitali europee. Molto belle Amesterdam e Bruxelles in questo periodo, ma ogni capitale ha la sua tradizione per la festa delle streghe. Boston e New York rimangono le più affascinanti, e già ora hanno le vie piene di zucche e di scheletri".

Da un paio d’anni l’agenzia ‘Viaggi Manuzzi’ propone il viaggio in pink, per sole donne, quale la prossima meta?

"La prossima destinazione è la Lapponia per ammirare le aurore boreali. Abbiamo raccolto le esigenze delle donne di tutte le età che non vogliono viaggiare da sole. A febbraio 2024 partirà un gruppetto di max 15-20 persone, si prediligono gruppi piccoli e selezionati per permettere di seguire eventi culturali, visite e per scoprire le bellezze dei luoghi".