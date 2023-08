Il Fumaiolo e un lago sparito nello sfondo della Gioconda

di Gilberto Mosconi

Lo stupendo paesaggio che fa da sfondo alla Gioconda di Leonardo da Vinci (1452-1519) dipinge anche l’area del monte Fumaiolo e dintorni, il grande massiccio (1407 mslm) che si innalza in territorio di Balze-Capanne di Verghereto? Secondo recenti approfonditi studi da parte di due ricercatrici, Olivia Nesci, geomorfologa, e Rosetta Borchia, pittrice e fotografa di paesaggi, che ormai da oltre 15 anni danno certosina e rigorosa "caccia" ai panorami dei dipinti di Piero della Francesca e di Leonardo da Vinci, sembra proprio di sì. Per le due studiose, quando Leonardo realizzò (attorno al 1505) l’impareggiabile dipinto della Gioconda, aveva negli occhi e nella mente lo splendido territorio che si staglia ad ovest dell’alta Valmarecchia e del Montefeltro.

Territori che, da alcuni loro balconi naturali, fanno ammirare in tutta la loro straordinaria bellezza panoramica anche quelli d’Alto Savio e d’Alto Tevere romagnolo. In Montefeltro, tra cui Urbino e altre località, Leonardo, quale Soprintendente generale alle fortificazioni militari al servizio di Cesare Borgia ("Il Valentino"), vi era stato poco tempo prima di dipingere quella sua opera ammirata e famosa in tutto il mondo. Per Nesci e Borchia, nel paesaggio del dipinto che immortala la Gioconda, o Monna Lisa, si possono riconoscere, guardando verso ovest dal balcone naturale di Pennabilli, cittadina alle falde del Carpegna, vari punti di quelle zone che ora fanno parte anche dell’alto territorio cesenate. Nesci e Borchia, fra quei punti, elencano anche il massiccio del Fumaiolo, col monte Aquilone (1355) che protegge, a quota 1147, l’antichissimo eremo di Sant’Alberico, i monti della Faggiola che si stagliano nella vicina zona di Casteldelci (ora terra riminese), il torrente Senatello che fa zampillare dalle viscere del Fumaiolo le sue sorgenti che poi vanno a confondersi nel Marecchia, il fiume di Rimini che nasce anch’esso dalle pendici del crinale aretino-cesenate, sorgenti solo ad alcuni chilometri di distanza dal Tevere che zampilla dal Fumaiolo di Balze di Verghereto. Per le due ricercatrici, altra novità è che il lago che si vede in alto a destra del dipinto ai piedi del monte, che viene riconosciuto come l’Aquilone (tra Balze e Capanne di Verghereto), oggi non c’è più, ma vari indizi lasciano pensare che in effetti sia esistito in passato. Per Nesci e Borchia, siamo dunque tra l’Aquilone e i monti della Faggiola a monte di Casteldelci (quel paese ha dato i natali al grande condottiero medievale Uguccione della Faggiola). In quel bacino affluivano le acque provenienti dalle varie sorgenti del Fumaiolo. Quel lago è scomparso, probabilmente intorno al 1700, durante la piccola età glaciale. Ma quel lago, secondo Nesci e Borchia, Leonardo lo aveva visto di sicuro e ne era rimasto tanto ammirato che lo aveva poi dipinto per la sua Gioconda.

Il dibattito sulla Gioconda e sul panorama che le fa da sfondo, anche dopo le ultime ricerche di Nesci e Borchia, forse appare destinato a non esaurirsi mai. Già nei decenni, e anche nei secoli passati, infatti alcuni studiosi hanno "visto" altri sfondi nel panorama "giocondiano", tra cui la terra aretina dell’alto Valdarno aretino, altri quella di Bobbio (Piacenza), altri ancora parlano dell’area del Lago d’Iseo in Lombardia, e altri ancora perfino delle zone delle paludi pontine. E il riferimento alla terra laziale non nascerebbe affatto a caso, in quanto Leonardo, per conto di Giuliano De Medici (1479-1516; nell’ottobre 1493, quattordicenne, era stato a Bagno di Romagna a curarsi con le acque termali), preparò proprio un progetto di regolamentazione idrica delle paludi Pontine, della cui bonifica Giuliano, figlio di Lorenzo Il Magnifico, era stato incaricato.