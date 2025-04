"Il fumetto stimola la creatività"

Elisa Rocchi è presidente dell’associazione culturale Barbablù. "Noi siamo attenti alla crescita dei giovani del territorio, e con i nostri corsi cerchiamo di dare un’opportunità di confronto con professionisti del settore e opportunità ai giovani di sviluppare le capacità di ciascuno. Facciamo corsi per giovani tra i 16 e 30. Corsi di sceneggiatura per il fumetto, disegno per il fumetto livello base e avanzato, disegno. A Cesena a Opificio Artaj (che fa parte della rete Spazio Comune) stiamo realizzando uno spazio coworking, di collaborazione lavorativa, un modo per fare rete tra professionisti legati alla narrazione dello storytelling, scrittura, illustrazione. Un ambiente con tavoli da disegno luminosi, un circolo di scambio di idee tra giovani e giovanissimi illustratori e disegnatori. Uno scambio di competenze e di crescita".