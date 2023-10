Il funerale di Capeti domani alle 15 a Castelvecchio

Si svolgeranno domani con la messa alle 15 nella chiesa di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, i funerali di Davide Capeti, 49 anni, camionista, che era rimasto coinvolto in uno dei due tragici incidenti alle 11 di lunedì mattina sulla A14 tra i caselli di Cesena e Forlì, direzione nord. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Savignano sul Rubicone città dove abitava. Davide Capeti lascia la moglie Blanka, i figli Andrea, Chiara, Alice e Angelica, i genitori Renato e Fioralba, il genero Redi, le nipoti Isabel e Sole e Sonia. Non fiori ma opere di bene da destinare alla famiglia per aiutarla in questo difficile momento. Questa sera nella chiesa di Castelvecchio il rosario e alle 20.30 la messa e sempre alle 20.30 messa nella chiesa parrocchiale di Montetauro. Il suo era stato il secondo incidente accaduto in pochi minuti sull’A14. Il camioncino di Davide Capeti era finito fuori strada, nel fossato laterale, a seguito di un tamponamento. I vigili del fuoco lo avevano estratto a fatica e poi trasportato con l’elimedica al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravissime. Sottoposto a intervento chirurgico si era spento alle 17.

Ermanno Pasolini