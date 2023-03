Il futuro del nuovo hub, raccolte idee e proposte di cittadini e residenti

Passi avanti per il nuovo hub di Sant’Egidio, che diventa sempre più realtà. Dopo che l’Amministrazione comunale e la Biblioteca Malatestiana, insieme alla cooperativa sociale Smart, hanno avviato un percorso di ascolto e partecipazione con le reti civiche del quartiere Cervese Sud per individuare le priorità e disegnare i servizi e le attività del nuovo hub di quartiere, i cittadini coinvolti nel percorso partecipativo hanno condiviso idee e proposte progettuali sul futuro dell’immobile di via Cervese. Numerose le tematiche e le questioni indagate, dai servizi di prossimità alle iniziative culturali e sociali, che sono al centro della Carta Collaborativa di Con.te.sto Sant’Egidio che è stata redatta per sintetizzare i punti strategici e di indirizzo emersi dal percorso. Lo scopo è semplice: orientare la proposta culturale e di servizi al cittadino da attivare nel nuovo polo della Rete bibliotecaria cittadina, al momento in fase di ristrutturazione.

"Coinvolgere in questo percorso i cesenati e gli abitanti del Cervese Sud – commenta l’assessore Christian Castorri – è servito a confermare la centralità e l’assoluto protagonismo che questo nuovo punto Con.Te.Sto avrà nel quartiere, e per tutta la città. Seguendo il modello adottato per l’hub di Borello, oggi fruito da un’ampia platea di utenti, anche in questo caso daremo avvio alla realizzazione di un centro multiservizi rispondente ai bisogni dei cittadini. L’obiettivo è di avvicinare il Comune ai cittadini decentrando alcuni servizi fondamentali e creando un luogo di incontro".

Un progetto di ampia portata. Lo scorso dicembre è stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al nuovo hub che sorgerà al piano terra dell’ex scuola di via Cervese per l’ammontare complessivo di 90 mila euro. Le cittadine e i cittadini possono ancora contribuire a quanto già emerso con le proprie osservazioni e integrazioni compilando un formulario online attivo fino al 27 marzo prossimo. I contributi ricevuti con le schede di rilevazione digitale comporranno l’appendice che completerà il report conclusivo del percorso da consegnare all’Amministrazione entro il 31 marzo.