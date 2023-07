Il futuro del Pd passa da Cesena Schlein nella ’tana’ di Bonaccini

di Luca Ravaglia

Il mondo (meglio, i mondi) del Partito Democratico a Cesena, col sindaco Enzo Lattuca ad accogliere il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la sua ‘Energia Popolare’, rassegna che nell’arco di due giorni, ieri e oggi, si propone di tracciare nuove vie da percorrere nella corsa al tentativo di rimonta elettorale nei confronti del governo di centro destra. Bonaccini parlerà oggi, ma intanto ieri è intervenuta la segretaria nazionale Elly Schlein, arrivata poco dopo le 19 e salita sul palco 40 minuti dopo, dove è restata fino alle 20 tessendo la tela del fair play. Prima di lei e di tutti gli altri intervenuti che nell’arco di 5 minuti (a volte abbondanti) hanno detto la loro sul futuro del partito, a prendere la parola è però stato proprio il primo cittadino cesenate: "E’ bello accogliere un evento di questa portata qui in città, dove ormai Stefano (Bonaccini, ndr) è di casa, già da ben prima dell’alluvione". Proprio sull’alluvione e le sue conseguenze si è concentrato Lattuca: "Grazie per tenere accesi i riflettori su questo tema, abbiamo avvertito la vicinanza del partito nelle fasi più critiche come in quelle attuali, nelle quali è fondamentale ribadire che la problematica è di rilevanza nazionale e non può diventare una questione solo locale. Ce la stiamo mettendo tutta, vogliamo rialzarci in fretta, ma da soli non possiamo riuscirci. Purtroppo però in questo periodo ci è parso che la nostra Romagna non sia poi così simpatica a tutti". Il riferimento è al governo e alla lunga – e ancora attuale - querelle legata alla nomina del commissario per l’alluvione e alla concessione dei fondi. Anche Lattuca ha toccato l’agenda politica, guardandosi intorno e salutando colleghi di vecchia e nuova data: "Bello rivedere persone che non incontravo da anni e confortarsi insieme sul futuro. Da qualche tempo ho fatto un passo indietro dall’orizzonte nazionale (chiaro il riferimento al ruolo di sindaco, ndr) ma non ho certo smesso di interessarmi a temi imprescindibili. Dobbiamo avere argomenti e proposte, non se servono trenta subito tutte pronte, serve partire dai valori più importanti, come per esempio diritti e salari e da lì costruire proposte credili. Quello che stiamo facendo". Applausi, prima che il microfono passi nelle mani dei big e alle varei delegazioni arrivate da tutta Italia. Qui a Cesena.