Il futuro del turismo romagnolo: "Notte rosa, non bastano i concerti. Più spazio a eventi e cultura"

Il giornalista Fabio Grassi, ex capo ufficio stampa del turismo in Emilia-Romagna, dopo 40 anni tira i remi in barca. Con lui, figlio ed erede del ‘Padre del turismo’ Primo Grassi, va in archivio un periodo importante, dove Fabio a partire dagli anni ’90 ha messo in campo delle strategie comunicative innovative, per garantire un posizionamento vincente di immagine al comparto turistico regionale.

Fabio Grassi, ha avuto una grande carriera con una buona base di partenza.

"Direi una base ottima, visto che mio padre Primo ha letteralmente inventato il turismo in riviera e nel 1964 ha realizzato la prima sala stampa al Palazzo del Turismo di Cesenatico".

In 40 anni di attività le hanno visto accanto più i privati che i politici.

"Io ho sempre dato voce agli imprenditori e alle novità, piuttosto che agli esponenti di partito in cerca di visibilità".

Anche lei ha portato tante novità nella comunicazione.

"Nel ’94 ho realizzato la prima sala stampa per i media televisivi e nel 2006, in occasione della prima edizione della Notte Rosa, ho improntato la Sala stampa del turismo a Rimini, proprio sotto al mio ufficio, un luogo che divenne punto di incontro e di lavoro per decine di inviati e dei vari media".

Come hai iniziato?

"All’inizio degli anni ’80 sono entrato a far parte del Consorzio della Promozione Turistica della Riviera Adriatica, che venne poi assorbito dalla Regione e allora mi occupai di creare un Ufficio Stampa regionale per tutti i settori turistici. L’allora assessore e poi presidente regionale Vasco Errani, mi incaricò di gestire anche le possibili emergenze negative che potessero coinvolgere i flussi turistici, come la presenza di mucillaggini, il terremoto dell’Emilia nel 2012, i virus Chykungunya e H1N1 sempre in quegli anni e di altri problemi legati alla balneazione".

Quanto sono state importanti le frequentazioni di casa Grassi?

"Tantissimo, io sono cresciuto sin da bambino con mio padre che ospitava giornalisti, attori, artisti, musicisti, persone dello sport e dello spettacolo. In questo ambiente, ricco di idee e cultura, ho potuto poi apprendere le esigenze della stampa e il modo in cui avrei potuto, in seguito, gestire le armi della comunicazione a favore del turismo".

Lei ha seguito in prima persona i grandi eventi come la Notte Rosa. E’ una formula da cambiare?

"Io ho contribuito a far nascere la Notte Rosa insieme all’ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, ma le ultime edizioni per me sono incomprensibili. Già dieci anni fa chiesi di diversificarla, offrendo cultura ed eventi che non fossero solo quelli dei concerti, ma non mi ascoltarono". La sua città è Cesenatico, cosa fareste qui per il turismo?

"Il sindaco Matteo Gozzoli ha lavorato bene su alcuni target come quello sportivo con eventi che hanno portato visibilità e presenze turistiche; a mio avviso la città ha bisogno di sviluppare anche il target culturale e l’identità marinara. Inoltre il Palazzo del Turismo, costruito da mio padre per ospitare mostre d’arte e iniziative turistiche di alto profilo, deve tornare alla sua vocazione originale".

Nel 2016 lei è stato al centro di una caso politico e mediatico che le ha causato danni notevoli.

"Accadde tutto in un clima di caccia alle streghe, con una consigliera regionale che fece un esposto alla Procura della Repubblica, accusandomi di peculato. Mi dimisi per permettere agli inquirenti di analizzare bene la questione sollevata, andai a processo e venni assolto con formula piena, sia dalla magistratura e sia dall’Ordine nazionale dei giornalisti. Il tutto mi servì per capire bene cosa si stava muovendo attorno a me e questo mi fortificò parecchio. A rimetterci, a mio avviso, fu l’intera attività di comunicazione che avevo costruito e che aveva garantito una enorme visibilità positiva e gradimento per il nostro territorio".