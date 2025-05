Il futuro della scuola e le indicazioni del ministro

Non si placa l’acceso dibattito seguito alla pubblicazione delle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo dell’istruzione avviato il 14 aprile con una prima assemblea pubblica organizzata negli spazi del Centro di documentazione educativa di via Aldini alla presenza dell’assessora alla Scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, di insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e cittadini. Oggi alle 18, sempre nella sede di via Aldini, si terrà un secondo incontro in cui si potrà dibattere in merito a quanto previsto dal Ministero dell’istruzione e del merito. Il ministro Giuseppe Valditara ha predisposto le nuove linee guida (per infanzia e primo ciclo), che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2026-2027, concepite per affrontare alcune criticità del sistema educativo, oltre che per rafforzare la formazione culturale e identitaria dei giovani.

"In merito alle nuove indicazioni ministeriali – commenta l’assessora Maria Elena Baredi – insegnanti, educatori, famiglie e cittadini hanno espresso legittime perplessità che è nostro dovere ascoltare e approfondire, nell’interesse della scuola. Parliamo di un ambito pubblico fondamentale di crescita, formazione e ascolto, che richiede un confronto continuo, aperto e privo di imposizioni calate dall’alto. Al contrario, la definizione di queste linee guida è avvenuta senza alcun coinvolgimento del mondo della scuola, degli operatori e delle molteplici professionalità che vi operano quotidianamente".