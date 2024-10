Il futuro dell’agricoltura. Metodi green e droni

Una dozzina di aziende specializzate su soluzioni all’avanguardia per l’agricoltura presenterà la propria ricerca a Cesena il 9 ottobre. L’obiettivo è affrontare le sfide imposte all’agricoltura dal cambiamento climatico, produrre in modo più sostenibile e controllare le avversità con metodi green e a basso impatto ambientale: obiettivi ambiziosi che il progetto Orti.Go, realizzato da Astra Innovazione e Sviluppo in collaborazione con Ri.Nova, ha scelto di affrontare analizzando le migliori opportunità offerte dalle tecnologie più all’avanguardia nell’ambito della sensoristica, della smart agriculture e dei modelli previsionali, ma anche recuperando tecniche agronomiche antiche e rielaborandole in chiave odierna utilizzando nuovi strumenti. I risultati di questo importante percorso di ricerca e selezione saranno presentati mercoledì 9 ottobre dalle 9.30 alle 13 a Cesena, nell’Unità Operativa di Astra Martorano 5 (Via Calcinaro, 1920), in occasione del secondo Demonstration Day del progetto Orti.Go, dedicato agli operatori del settore.

La giornata dimostrativa aprirà i battenti alle 9.30 con l’esposizione e le prove dimostrative di una dozzina di aziende specializzate in soluzioni all’avanguardia sul fronte della sensoristica in campo, dell’utilizzo dei droni per l’agricoltura di precisione, della raccolta ed elaborazione dei dati meteorologici e lo sviluppo di modelli previsionali.

Alle 12 seguirà un breve convegno introdotto da Nicola Minerva e Silvia Paolini (Responsabile scientifico di Astra per il progetto Orti.Go) a cui faranno seguito gli interventi di Andrea Bianchi, analista dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, sullo stato dell’arte dell’Agricoltura 4.0 nel nostro Paese, di Massimiliano Varani dell’Università di Bologna sul tema della meccanizzazione di precisione, e di Marcello Donadelli di Bf Educational che approfondirà limiti e opportunità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto dei modelli decisionali in agricoltura.

Per iscriversi al Demoday è sufficiente compilare il form al link: https://forms.gle/3tDCB hDuY6pSQATe7