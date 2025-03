Il futuro delle politiche ‘green’: "C’è l’impegno della Regione, ma servono fondi da Roma"

Dallo smaltimento dei rifiuti, alla tutela della qualità dell’aria e dell’acqua, fino ai nuovi piani urbanistici e dei trasporti: l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo ha diffuso le linee di mandato di un programma destinato a impattare in maniera significativa anche sul territorio cesenate, sia in termini di investimenti che per ricadute pratiche.

Francesca Lucchi, consigliera del Partito Democratico, da che posizione parte il nostro comprensorio? "La base è buona, frutto di anni di scelte e investimenti messi a terra pensando al futuro. In certi comparti siamo anche stati precursori".

Per esempio? "Il modello di premiare chi si reca al lavoro in bici è stato apprezzato e replicato. Ma non c’è solo quello. La percentuale del riciclo dei rifiuti, che si aggira intorno all’80% ci ha permesso di raggiungere e superare con anticipo gli obiettivi prefissati e, a quel punto, rilanciare ulteriormente".

La tutela dell’ambiente è diventata un dogma? "La partita futura si gioca qui. Serve aggiungere un approccio progressista al tema e con questo intendo dire che l’ambiente non può essere visto solo fine a se stesso, ma anche in un contesto di miglioramento della salute della comunità e di crescita economica dei territori".

La Pianura Padana è una delle zone più inquinate del pianeta, allargando il campo di gara, la partita non pare semplice. "E’ in ogni caso da vincere. E le leve giuste ci sono. Per azionarle servono investimenti".

In quali ambiti? "Il settore è vasto e ogni territorio ha le sue peculiarità. Parto per esempio citando uno degli esempi virtuosi segnalati nelle linee di programma approntate da Priolo: il riutilizzo delle acque reflue in ambito agricolo. A Cesena c’è uno dei cinque depuratori già presenti in ambito regionale. E’ un ottimo modo per limitare in maniera significativa i consumi".

Parliamo dell’aria, che non ha confini territoriali. "Serve investire quanto meno in ambito di Area Vasta. Servono fondi importanti, che esulano dal raggio d’azione dei singoli Comuni. Non bastano neppure quelli regionali: è necessario l’intervento del Governo".

Trasporti. Cesena ha ideato la ‘bicipolitana’ e sta continuando ad allargare la rete. Poi ci sono i bus e i mezzi elettrici, ma le esigenze della comunità sono anche altre. L’auto non può essere visto come il nemico assoluto. "Ridurre le emissioni è e resterà una priorità, da raggiungere attraverso varie strade. Il punto non è vietare le auto, ma valorizzare le alternative. Che davvero in tanti casi possono essere vincenti".

Di nuovo, servono fondi. "Di nuovo, serve anche l’aiuto del Governo. I servizi pubblici sono destinati a essere in perdita e dunque le risorse sono cruciali. Restando sul tema dei fondi, è dirimente anche la partita che riguarda quelli legati al programma dei lavori di Anas da qui al 2030".

Il contesto attuale non è buono. "In effetti nel contratto di programma 2021-2025 erano stati inseriti lavori per 3,2 miliardi di euro, 2,6 dei quali devono ancora essere finanziati. Credo che prima di tutto serva chiarezza: inutile spendere parole, se poi i fatti vanno da un’altra parte. Che si parli di progetti concreti".

Anche Cesena aspetta. Restano attualissimi i lavori sulla E45. Per non parlare del Lotto Zero della Secante. "Sul Lotto Zero prometto attenzione e interesse. Torno sull’approccio progressista dei temi ambientali: la tutela non passa solo dai divieti e dalle preclusioni. Le opere giuste, quelle strategiche, servono al territorio, alla sua economia, ai suoi abitanti e anche a limitare gli effetti negativi sul pianeta".