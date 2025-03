Il futuro di Palazzo Bratti: "Non sarà un condominio, conserviamo la bellezza"

E’ un imprenditore cesenate del settore dell’impiantistica elettrica, idraulica e delle energie rinnovabili il nuovo proprietario di palazzo Guerrini Bratti, la nobile magione di via Chiaramonti al centro della vicenda giudiziaria che ha visto gli eredi del conte Leonfrancesco, l’attore Orso Maria Guerrini e la sorella Ilaria, contrapposti a due imprenditori cesenati che l’avevano in precedenza acquistata, vendita poi annullata dal giudice. Si chiude così, definitivamente, una vicenda ventennale e diventa roseo il futuro di uno dei più bei palazzi del nostro centro storico. Sì, perché Andrea Pedrini (titolare della Hi.Technology, parte di un gruppo di imprese del settore), la moglie Sara Pistocchi e i loro tre figli di 14, 16 e 18 anni, non l’hanno acquistata (la formalizzazione dell’acquisizione attende solo il placet della Soprintendenza) per una speculazione, pur benemerita considerato il rischio che il palazzo fosse destinato al disinteresse della città, ma per abitarci. Nuova vita, dunque, per un bene storico ed architettonico di grandissimo valore. Andrea Pedrini non sembra spaventato dai costi di ristrutturazione e dai vincoli imposti sul palazzo, apparsi ad un certo punto una delle cause per cui il suo valore da una valutazione di 2 milioni e 568 mila ero è scivolato, attraverso varie aste giudiziarie, alla impropria cifra di 610 mila euro. "Conosco i cantieri e sono convinto - afferma, consapevole senza smancerie di possedere un bene in cui si riflette un pezzo di storia della città - che con un milione di euro si possa rendere il palazzo di nuovo abitabile".

"Occorreranno circa due anni" dice, dal canto suo l’architetto Massimo Roversi che terrà le fila della ristrutturazione. Tetto, stabilità dell’edificio, impianti sfruttando le tecnologie più sofisticate per evitare interventi invasivi, sono le azioni più immediate. Anche alla facciata affrescata e agli affreschi interni sarà dedicata la dovuta cura. Verranno conservate le quattro unità abitative che si estendono sui 1280 metri del fabbricato? "Non ne faremo un condominio. Il palazzo resta unico" è la risposta dell’architetto. Ma sarà un’abitazione piena di comfort a cui non mancano gli spazi che potrebbero ospitare anche una spa con piscina al piano terra. All’interno restano anche tutti gli arredi e le antiche carrozze che hanno fermato il tempo. Ora, però, si guarda avanti.

Ma ha destato interesse e curiosità in città la sorte del palazzo che ha dovuto passare attraverso ben sei sedute di altrettante aste giudiziarie prima di approdare a nuova vita. Del resto era da quell’incanto che gli imprenditori che l’avevano acquistata dal vecchio conte Leonfrancesco attendevano la restituzione della cifra che era stata pagata e che, a vendita annullata poiché impugnata dagli eredi, non era mai stata restituita. Com’è nata l’intenzione di acquistare il palazzo? "Un’idea di mia moglie" dice Andrea Pedrini. La signora Sara ha un sorriso timido mentre, accanto, sorride apertamente più che soddisfatta Marilena Cecchini, titolare dell’omonima agenzia immobiliare, vera artefice dell’operazione: "E’ un palazzo meraviglioso, sono felice che sia andata a questa coppia giovane e dinamica".