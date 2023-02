Il Gal vuole promuovere i prodotti locali in Germania

Il Gal (Gruppo Azione Locale)-L’Altra Romagna promuove infatti al riguardo un progetto a sostegno dei prodotti locali romagnoli in Germania, aprendo una finestra sul panorama regionale. Il progetto che verrà realizzato a partire dai prossimi mesi, si basa sulla volontà di promuovere le produzioni principalmente agricole, ma non solo, del territorio del Gal-L’Altra Romagna (per la Valle del Savio ne fanno parte Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sàrsina, Verghereto), esplorando le possibilità di sviluppo di nuovi mercati, a cominciare da quello tedesco.

Parola chiave del progetto è: ’caratterizzazione’. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza dei legami esistenti fra scelte alimentari e benessere psico-fisico. L’esperienza del Covid ha focalizzato ancor più l’attenzione dei mercati esteri, ed in particolare di quello tedesco, sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari nel territorio italiano. Il successo del Made in Italy all’estero è inquadrabile nel concetto di ’Paese di origine’. La sua immagine all’estero si concentra su fattori quali storia, cultura, arte, turismo e stile di vita".

Afferma Bruno Biserni, presidente del Gal-L’Altra Romagna: "La limitazione del movimento delle persone ha reso molto più ricercati i nostri prodotti in Germania, dove il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, della cultura dei consumatori, la loro diversa attitudine di spesa offre il contesto ideale dove proporre la realtà dei prodotti agro-alimentari realizzati dai nostri artigiani e imprenditori".

Gilberto Mosconi