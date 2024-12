Il galà dei Club service. Solidarietà e divertimento per la ricerca oncologica

Anche la tredicesima edizione del Galà natalizio dei Club Service di Cesena va in archivio portando con sé la soddisfazione degli organizzatori per la somma raccolta, 19mila euro destinati alla ricerca oncologica. Il che porta a complessivi 210mila euro i fondi che con regolarità, anno dopo anno, vengono erogati, grazie alla comunione di intenti tra club, all’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (Irst) "Dino Amadori" Irccs combinando intrattenimento, informazione scientifica e solidarietà. Ha divertito il pubblico il comico romano Andrea Perroni, reduce dalla conduzione di "Binario 2" di prima mattina su Rai 2. Sul palco cesenate ha portato il suo spettacolo "La fine del mondo", un mix di narrazione, imitazioni, canzoni e parodie ironizzando sulle nevrosi che costellano la nostra quotidianità. I Club Service Fidapa BPW Cesena Malatesta, Ladies’ Circle 3, Lions Club, Lions Club Valle Savio, Panathlon Club, Rotaract, Rotary Club, Rotary Club Cesena- Valle Savio, Round Table 3 e Associazione Valori e Libertà che ogni anno sostengono un progetto diverso ma sempre destinato ad Irst-Irccs, hanno accolto la proposta di uno studio innovativo in corso da parte della Preclinic and Osteoncology Unit, guidata dalle dottoresse Sofia Gabellone e Chiara Liverani, che indaga le similitudini tra la perdita di massa ossea nei pazienti con metastasi e quella degli astronauti nelle missioni spaziali. Dunque, il progetto, che combina ricerca spaziale e oncologica, mira a sviluppare nuove terapie utili sia per i pazienti sia per gli astronauti. "Il progetto IRST, è pionieristico e di avanguardia – ha detto Gabellone – e mira a incrementare le conoscenze sul comportamento del tessuto osseo in ambienti ostili sfruttando lo sviluppo di biomateriali polimerici in grado di mimare l’osso umano. Comprendere come l’ambiente spaziale influisca su strutture biologiche semplici non solo può contribuire a rendere le future esplorazioni più sicure per gli astronauti, ma può acquisire rilievo anche nel campo della ricerca traslazionale oncologica per lo sviluppo di nuove tecnologie per la terapia contro il cancro e la radioprotezione". Nel 2022 i fondi raccolti sono andati alla riqualificazione del Day Service Onco-ematologico del "Bufalini" mentre lo scorso anno hanno contribuito agli studi condotti dal dottor Nicola Romanini sulle potenzialità delle cellule staminali nella lotta ai tumori. Il Galà, condotto da Fabiola Denise Casadei, coordinato da Romagna Iniziative, col patrocinio del Comune (che ha concesso l’utilizzo del teatro a titolo gratuito), e Ausl Romagna è stato sostenuto dal contributo di Ab Communication, Adnovas Graf, Alma Steel, Auto S.A.T. Spa, Badia Immobiliare, Brunelli, Camac, Cangini Benne, Celbo Spa, Che Casa Immobiliare, Com.Ce Spa, Conad Super8, DF Impianti, Effegibi, Ferretti Consulting, La Cesenate Spa, Linea Sterile Srl, Montalti Worldwide Srl, Onit Srl, Radio Studio Delta, Repa Group, Righi Group Srl, Romagna Iniziative, Rossi Abitare Srl, Sac Petroli, Silcea, Siropack, Teleromagna, Vetro Fuso.