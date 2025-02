Il Gambettola debutta agli ottavi di Coppa: sfida su 180 minuti alla Sestese

Nell’ambito della Coppa di Eccellenza il Gambettola, approdotato al primo turno nazionale, che corrisponde agli ottavi di finale, si muove su un terreno mai conosciuto prima e perciò molto stimolante, per quanto altrettanto difficoltoso.

Oggi alle 15 i verdi allenati da Marco Bernacci dovranno affrontare la Sestese, formazione che milita nel girone A della Eccellenza Toscana.

Le buone notizie per il Gambettola sono il rientro a centrocampo di Andrea Gadda e di Lucio Peluso in attacco che invece in campionato sono ancora indisponibili causa squalifica. Non sarà ancora possibile invece sedersi in panchina per Marco Bernacci che sarà sostituto da Filippo Angeli, suo braccio destro. Domenica scorsa è uscito dal campo non in perfette condizioni l’attaccante Mancini che comunque non dovrebbe essere in dubbio per oggi, per il resto tutta la rosa sia pur ridotta dai tanti infortuni capitati in stagione è a disposizione.

La Sestese al momento è seconda nel suo girone con 38punti, il primo posto però è parecchio distante visto che è occupato dal Camaiore che vanta ben 14 punti di vantaggio. La Sestese domenica scorsa ha pareggiato a reti bianche sul suo campo col Fratres Perignano.

Si ragiona sui 180 minuti: contano ovviamente gli episodi ma soprattutto la concretezza di saperli sfruttare.

Fischio di inizio alle 15; data l’importanza dell’incontro, ci sarà in azione una squadra arbitrale che comprende il quarto uomo Tedesco di Battipaglia. L’arbitro sarà invece Airaghi Colombo di Legnano, coi collaboratori Maraboli di Monza e Mucciante di Milano.

Roberto Daltri